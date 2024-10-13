Скандал из P. Diddy – брат Тупака Шакура обвиняет его в убийстве – подробности

P. Diddy. Фото: Reuters

Новости о смерти рэпера Тупака Шакура снова появляются на первых полосах, после того, как следствие заявило о причастности к этому скандального продюсера P. Diddy. Брат погибшего исполнителя Моприм Шакур тоже высказался по поводу вероятного участия Шона Комбса в трагедии.

Об этом он рассказал в программе "Piers Morgan Uncensored".

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Сводный брат рэпера признался, что сомневается в словах Комбса о непричастности к смерти Тупака. Ведь накануне нападения между их с P. Diddy рэп-бандами был конфликт.

"По моему мнению, я не верю, что это было на 100% честное заявление. Опять же мы должны выяснить, что является правдой, а что — нет. Что настоящее, а что фейк", — высказался Моприм.

"Я сделаю это, 'The truth is still yet to come out'."



Mopreme Shakur tells Piers Morgan который был сажень когда Дизди называется его в день involvement в murder of jeho brother Tupac.



📺 https://t.co/UOIpfYDgnV @piersmorgan | @MopremeShakur pic.twitter.com/UBBz5vZyhk — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 11, 2024

По словам Моприма, он встречался с P. Diddy после гибели брата. Тогда музыкальный продюсер хотел лично заверить его, что не имеет никакого отношения к убийству Тупака.

"Он фактически сказал, что не имеет никакого отношения к убийству моего брата. Я сказал ему: "Правда еще не вышла наружу, так что посмотрим". И вот мы здесь, 28 лет спустя, и, похоже, в этом заявлении есть определенные сомнения, как и во всех других подозрениях, которые есть у людей", — сказал Моприм.

Тупак Шакур. Фото: instagram.com/2pac

Напомним, Тупак Шакур скончался в результате вооруженного нападения. Инцидент произошел вечером 7 сентября 1996 года после того, как рэпер со своим менеджером Шугом Найтом подрался с представителем другой банды.

После столкновения Тупак и Найт ехали в ночной клуб, но по дороге их авто расстреляли. Шакур получил четыре огнестрельных ранения и был доставлен в больницу. 13 сентября рэпер умер в отделении реанимации.

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