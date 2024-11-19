Тысяча дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Родственники погибших украинских военных приносят флаги к народному мемориалу на площади Независимости в Киеве ФОТО: AP

19 ноября исполняется тысяча дней с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда, мало кто ожидал, что война, изначально задуманная, как молниеносное вторжение, превратится в изматывающее противостояние длиною в годы. При этом, ни одна из сторон, похоже, не горит желанием вести переговоры.

Новини.LIVE исследовали, какую цену Украина заплатила за 1000 дней войны, сколько стоит для бюджета один день противостояния и что можно было бы построить на эти средства, а также какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы обеспечить экономический бум после окончания войны.

Читайте также:

Бюджет войны: $150 млн в день

За 1000 дней войны, начиная с 24 февраля 2022 года, Украина превратилась в государство с максимально милитаризированной экономикой. В 2022 году, по данным Министерства финансов Украины, расходы на оборону составили около 1,14 трлн грн, что в 9 раз больше, чем в предыдущие годы. В 2023 году эти расходы продолжили расти, достигнув 1,8 трлн грн. В 2024 году, согласно бюджету, расходы на оборону составят 1,69 трлн грн, что также составляет 57,6% от всех расходов государственного бюджета.

Таким образом, суммарные расходы Украины на оборону и безопасность за 1000 дней войны уже превышают 4,63 трлн грн или 111,6 млрд долл. Другими словами, один день войны обходился бюджету в более, чем 110 млн долл. А в 2025 году Украина планирует выделить на сектор безопасности и обороны 2,22 трлн грн или почти 150 млн долл. в день. При этом собственные доходы с учетом налоговых изменений ожидаются в размере 2,3 трлн грн.

Чтобы лучше понять, что можно было бы построить на сумму, эквивалентную финансированию одного дня войны в 2025 году, мы сравнили стоимость тендеров в системе Prozorro на возведение различных социальных обьектов в Украине. Оказалось, что за один день войны можно построить 75 детских садиков на 100 детей, 30 школ на 700 детей, 6 больниц широкого профиля на 100 коек, один стадион или ежедневно выплачивать 1 млн пенсионеров среднюю пенсию. Более подробно см. инфографику Новини.LIVE.

Что можно построить на сумму, эквивалентную однодневным расходам Украины на войну Графика: Новини.LIVE

Но вместо социальной сферы и инфраструктуры все эти средства уходят на содержание более миллионной армии, закупку вооружения, мобилизацию и другие связанные с обороной расходы. Как рассказал 29 октября в Верховной Раде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко, до января 2025 года планируется призвать еще более 160 тысяч, чтобы доукомплектовать действующие части до 85% штатного расписания. По оценке экспертов, содержание одного мобилизованного обходится государству минимум в 1,3 млн грн ежегодно. Соответственно, мобилизация и годовое содержание 160 тысяч военнослужащих для бюджета Украины обойдется примерно в 208 млрд гривен дополнительно.

"Все деньги уходят на войну"

Как рассказала Новини.LIVE заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, все собственные деньги, которые зарабатывает страна идут на оборону.

"По истечению тысячи дней войны наш бюджет имеет рекордный дефицит, так как все доходы направялются на сектор безопасности. Все деньги, которые зарабатывает страна, мы отдаем на армию. Все остальные расходы мы производим за счет международной помощи. Это главная сложность бюджета. Мы зависимы в контексте фиансирования социальной сферы. Еще одним последствием стало то, что мы не можем повышать социальные стандарты. На это нет денег. Кроме того, такое повышение нужно согласовывать с партнерами", — сказала Новини.LIVE Забуранная.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная ФОТО: Слуга Народа

В то же время, по ее словам, даже в столь сложное время, страна находит возможности платить зарплаты и выплаты, проводить индексацию пенсий и выплачивать социалку.

"Бюджет выполняется. Работают программы поддержки бизнеса, пенсии и социальные выплаты выплачиваются в соответсвии с Законом", — добавила нардеп.

Для покрытия дефицита правительство регулярно привлекает международную помощь. США, Европейский Союз и МВФ являются основными донорами, обеспечивая Украину финансированием на сумму более 100 миллиардов долларов с начала войны. Какие страны и сколько перечислили Украине помощи, см. инфографику Новини.LIVE.

Самые большие доноры Украины с начала войны Графика: Новини.LIVE

Международная помощь, предоставляемая Украине в период войны, направляется на поддержку социальных программ, здравоохранения и образования. А также не может быть использована на военные цели. Эти средства используются для обеспечения выплат уязвимым категориям населения, закупки медикаментов, восстановления разрушенной инфраструктуры и прочих гуманитарных и социальных программах.

Однако, несмотря на внешнее финансирование, государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд грн. Правда, как утверждает Забуранная, на гражданах это не отразится. "Все кто нуждается в помощи получит ее. Мы провели верификацию получателей государственной помощи. И таких людей стало меньше. Но суммы, которые получают люди - остались прежними", — сказала Новини.LIVE Забуранная.

Экономические итоги — может ли экономика расти быстрее

С конца 2022 года, после резкого экономического спада, Украина демонстрирует признаки стабилизации. В 2023 году ВВП вырос на 5,3%, однако в 2024 году рост замедлился до 4%. За время войны экономика страны претерпела существенные потрясения. Инфляция достигла 40%, а гривна обесценилась на 48%, доведя курс до 41,5 грн за доллар. Ущерб инфраструктуре оценивается в $400 млрд: уничтожено свыше 300 мостов, повреждено более 1,5 млн жилых домов, а посевные площади сократились на 20%. Более 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а уровень безработицы достиг 14,2%. По прогнозам экономистов, восстановление страны займёт не менее 10–15 лет.

Как изменилась экономика Украины за 1000 дней войны Графика: Новини.LIVE

Как рассказал Новини.LIVE экс-советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, быстро восстановить економику в условиях войны невозможно.

"По итогам 2023 и 2024 годов, мы веренем около 9% экономики. Это значит, что мы все еще на 20% ниже довоенного уровня. В долгосрочной перспективе возможно вовращение к довоенному уровню. Но правда в том, что это не быстрая история. В следующем году заложен рост 4%. Но по факту он может быть чуть меньше или больше", — сказал Новини.LIVE Устенко.

При этом, расти быстрее 5% в условиях войны Украина вряд ли сможет.

"Чтобы ответить на этот вопрос сперва нужно разобраться, за счет чего мы можем расти быстрее. Более высоких темпов можно добится разными путями. Одни из низ - за счет увеличения доходов граждан и роста внутреннего потребления. Но столь существенный рост доходов граждан, который позволил бы расти экономике более, чем на 5%, во время войны выглядит как нонсенс", — говорит Устенко.

Экс-советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ФОТО:twitter.com/focusua

Можно также стимулировать потребление за счет кредитной политики. "Но я не думаю, что настало время для этого, так как у нас есть ограничение, а именно существенная инфляция. Еще один вариант - это нарастить государственное стимулирование. Но существующие бюджетные ограничения на столько значительны, что вряд ли удасться выделить на это необходимые суммы", — сказал нам Устенко, добавив, что правительство будет пытаться это делать, но у них в распоряжении очень незначитеьный бюджет и огромный дефицит в размере около 15% ВВП. А когда дефицит перекрывается за счет партнеров, думать, что есть люфт для маневров — весьма наивно.

Наконец, можно ожидать более высокие темпы роста за счет привлечения инвестиций. Как внутренних так и внешних. "Но верим ли мы, что страна будет получать существеные инвестиции во время войны? Я думаю на это расчитывать не стоит. Это очень рисковано для инвесторов", — говорит Новини.LIVE Устенко.

Таким образом, в среднесрочной перспективе, вряд ли Украина сможет показать рост более 5%.

Но все вышеперечисленное может сработать в послевоенный период. "Когда это произойдет — неизвестно. Но когда мы все таки к этому периоду перейдем, то Украина может демонстрирвовать квантовые скачки в развитии. Поствоенный период будет означать не только мир, но и гарантии безопасности. А это будет стахованием для внутренних и внешних инвсторов. Тогда можно ожижадать рост инвестиционной активности. Кроме того, государство получит существенный ресурс, который можно будет направить на стимулирование экономики. И тогда можно ожидать рост более быстрыми темпами — на 10% и более в год", — сказал нам Устенко.

А чтобы рост был устойчивым, Украине необходимо сосредоточиться на улучшении бизнес-климата. Это включает в себя ключевые реформы, которые стимулируют инвестиции и создают благоприятные условия для предпринимательства. Партнеры Украины неоднократно подчеркивали важность таких изменений, как укрепление верховенства закона, создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры, реформирование судебной системы и устранение административных барьеров. Все это не только привлечет инвесторов, но и обеспечит долгосрочную экономическую стабильность и рост.

"В долгосрочной перспективе есть много возможностей. Кроме того, Украина является кандидатом в членство в ЕС. И как показывает практика, экономические скачки, которые домонстрировали страны ЕС, они достигали как раз в период присоедениеия", — резюмировал эксперт.

Трансформация экономики: от индустриальной к сырьевой

За сухими цифрами скрываются более глубокие изменения. Страна, некогда известная своей индустриальной мощью, все больше превращается в сырьевого экспортера. В центральных регионах, где когда-то доминировали металлургические заводы, сегодня преобладают фермерские угодья. В 2024 году аграрный сектор обеспечил более 40% экспорта, что сделало сельское хозяйство ключевым источником валютных поступлений.

В то время как машиностроение, металлургия и перерабатывающая промышленность — отрасли, которые формировали экспортный потенциал страны — оказались под огнем. Многие предприятия либо полностью уничтожены, либо работают на минимальной мощности, что существенно изменило структуру экономики Украины.

Все это отражает серьезный сдвиг в структуре экономики Украины. Если в 2021 году доля промышленности в ВВП составляла 27%, то в 2024 году она сократилась до 15%. Доля металлургии в ВВП сократилась с 10,3% до 5,7%, а производство стали упало на 60%. Если в 2021 году экспорт стали приносил 10 млрд долл, то в 2024 году этот показатель упал до 3 млрд долл. И хотя наблюдается постепенное восстановление отрасли, в январе-сентябре 2024 года производство стали увеличилось на треть по сравению с годом ранее, для достижения довоенных показателей потребуется значительное время и инвестиции в восстановление и модернизацию производственных мощностей.

Машиностроение, которое раньше генерировало около 10% ВВП, теперь функционирует лишь на 20–30% от довоенного уровня. В то же время доля сельского хозяйства выросла с 18% до 35%, что усиливает сырьевой уклон экономики. С одной стороны, спрос на аграрные продукты остается стабильным даже в условиях войны, что обеспечивает экономике необходимую ликвидность. С другой стороны, зависимость от экспорта сырья делает Украину уязвимой к колебаниям мировых цен и снижает ее конкурентоспособность.

Однако, как говорит Устенко, эти изменения носят скорее временный характер. "Я бы не говорил, что мы окончательно перешли к сырьевой модели. Это не стойкие изменения. И в послевоенные годы Украина будет возвращать свой индустриальный потенциал", — сказал Новини.LIVE Устенко.

Пока сельское хозяйство и сырьевой экспорт поддерживают страну на плаву, долгосрочный рост невозможен без восстановления индустрии и развития перерабатывающих отраслей. Международные партнеры, включая Всемирный банк и МВФ, сразу же после начала войны начали обсуждать "План Маршалла" для Украины, предполагающий инвестиции в размере 750 млрд долл.

Курс гривны и инфляция: 1000 дней войны

Война также кардинально изменила стоимость жизни для украинцев. Курс национальной валюты и уровень инфляции стали ключевыми индикаторами, отражающими последствия войны. До полномасштабного вторжения курс гривны к доллару составлял около 28 грн/долл, но к ноябрю 2024 года он достиг 41,5 грн/долл, что означает девальвацию на 48%.

Как менялся курс доллара и евро Графика: Новини.LIVE

Этот обвал был вызван утратой экспортного потенциала, ростом импорта критически важных товаров и значительными военными расходами. Международная помощь от МВФ, ЕС и США частично стабилизировала валютный рынок, но не смогла полностью предотвратить падение гривны.

Инфляция за 1000 дней войны составила 40%, что значительно снизило покупательную способность граждан. В 2022 году уровень инфляции достиг 26,6% из-за шока, вызванного разрушениями инфраструктуры и резким ростом цен на продовольствие и топливо. В 2023 году она замедлилась до 5,1%, однако в 2024 году вновь ускорилась до 8,6% на фоне роста стоимости импортных товаров и увеличения оборонного бюджета.

Эти факторы усугубили социально-экономическое положение: средняя зарплата в перерасчете на доллары снизилась, а вот пенсия - немного подросла, но остается на весьма низких значениях. До войны средняя зарплата в Украине составляла примерно $535, а средняя пенсия — $125 при курсе 28 грн за долл. В ноябре 2024 года, при курсе 41,5 грн/долл, средняя зарплата составляет около $498, а пенсия — $141. ​ Война не только обесценила гривну, но и изменила структуру потребления и ведения бизнеса. Увеличение расходов на импорт и логистику усложнило деятельность предприятий, а рост цен на базовые товары ударил по домохозяйствам.

Демография: украинцев осталось 30 млн

Одной из самых больных тем для Украины является демография. Как отмечает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сегодня в границах 1991 года проживает от 36 до 37 млн человек. На территории, которую контролирует Украина — всего 30 млн. "Я убеждена, что одна из целей российской аггресии — выгнать украинцев со своей территории. Я имею в виду не етнических украинцев, а всех людей, которые считают себя гражданами Укрианцы", — цитирует Либанову немецкий журнал Der Spiegel. По данным Европейского статистического управления, в ЄС проживает около 4,2 млн украинцев со статусом временной защиты. Тем временем, в Украине, по оценке Минэкономики, не хватает порядка 4,5 млн работников.

Еще одна проблема — это уровень родаемости, который во время войны упал до рекорного уровня — менее 1 ребенка на женщину. После войны прогнозируется рост до 1,5, но все равно, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов и улучшение качества жизни. Касательно перспектив возвращения беженцев из-за границы, по мнению Либановой, есть вероятность, что вернется треть или даже половина. В частности, потому что женщины за границей работают не по специальности.

Также по ее словам, в Украине наблюдается огромная внутренняя миграция: многие покинули районы на северо-востоке и юго-востоке страны, сначала преимущественно в направлении Западной Украины. С осени 2022 года все больше людей поселяется в центральной Украине.

"В Киеве живет почти столько людей, сколько до войны, только киевляне уехали, а на их место пришли люди из других областей", — отмечает Либанова.

20% Украины под оккупацией

По состоянию на 18 ноября, согласно данным проекта DeepStateMap, под оккупацией РФ остается 111 тыс. кв. км или 18,4% территории Украины. При этом большую часть — 67 тыс. кв. км была захвачена после 24 февраля 2022 года. К слову, в начале вторжение, когда Россия частично захватила северные регионы Украины, оккупанты контролировали примерно 24,4% украинской территории. Однако успешные контрнаступления помогли ВСУ вернуть под контроль Украины 42 тыс. кв. км территорий — до 40% от площади, захваченной Россией после 24 февраля. В последние месяцы оборона Украины пребывает в кризисе. Войска РФ, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на Купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса.

При этом, как считает политолог Руслан Бортник, несмотря на то, что РФ сегодня владеет тактической инициативой, все эти боевые действия и их последствия далеки от капитуляции одной из сторон.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник. ФОТО: Ruslan Bortnik / Facebook

"Вряд ли бои за Суджу в Курской области или бои в Запорожской области вынудят Москву или Киев отказываться от своих изначальных целей войны. А они не достигнуты. РФ пыталась установить в киеве лояльный режим и создать на территории буферную зону отделяющую РФ и страны НАТО, а Украина пыталась отвоевать всю свою территорию. Поэтому, ни одно из сторон не достигла своих целей. Да, РФ оккупировала 111 тыс. кв.км в 5 регионах страны. Но это не означает, что Украина проиграла. Но в то же время, и ничего хорошего не приобрела", — отметил Бортинк.

К трагической дате — 1000 дней с начала полномасштабной войны — Новини.LIVE также напомнили миру о самых жестоких и кровавых атаках России на гражданские объекты в Украине. Эти преступления стали символами боли и страданий миллионов украинцев, которые ежедневно теряют родных, дома и покой из-за безжалостной агрессии.

В то же время мировое сообщество продолжает стоять рядом с Украиной, обеспечивая ее всесторонней поддержкой. Как подсчитали Новини.LIVE, за 1000 дней Украина получила более 185 млрд долл. финансовой помощи от международных партнеров. Крупнейшими донорами стали США, страны Европейского Союза и международные финансовые организации, которые предоставляют не только средства, но и вооружение, необходимое для борьбы с врагом. Эта поддержка является жизненно важным сигналом солидарности мира с народом Украины в самые сложные времена.

Редакция Новини.LIVE выражает искреннюю благодарность всем героям и воинам, которые ежедневно защищают нашу землю, рискуя собственной жизнью ради свободы Украины.