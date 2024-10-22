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Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

22 октября 2024 08:36
Карина Приходько - Редактор
Мобилизация в Украине — сколько стоит содержание одного мобилизованного в год
Украинский военнослужащий. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Экономический комплекс Украины построен на основе предприятий, наполняющих бюджет государства, поэтому экономическое бронирование является важной частью этих процессов. От экономического комплекса зависит содержание мобилизованных.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет 24 Канал.

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Пендзин объяснил, что забронированный работник того или иного предприятия имеет формальную гарантию, что он не будет мобилизован, если у него действует бронь. Соответственно, работодатель при планировании деятельности своего предприятия, рассчитывает на таких работников.

По его словам, забронированные работники являются неотъемлемой частью этих процессов, потому что они обеспечивают стабильную работу бизнеса.

"Если человека мобилизовали, то его рабочее место остается пустым. Заменить сразу кем этого работника будет сложно, ведь нужно время для обучения и квалификация в определенной отрасли", — отметил эксперт.

Кроме того, он выступил за то, что не нужно останавливать бронирование, ведь это может привести к прекращению работы части предприятий.

Сколько стоит содержание одного мобилизованного в год

В то же время Пендзин подчеркнул, что если экономический комплекс Украины не будет работать, то у государства не будет денег на выплаты и содержание военнослужащих, которые уже мобилизованы.

"Один мобилизованный стоит миллион триста в год для украинского бюджета. Это без учета донатов, помощи партнеров и военно-технических поступлений", — назвал сумму экономист.

Также он выразил мнение, что экономика Украины сможет полноценно работать только тогда, когда нужные для поддержания финансовых способностей страны работники будут забронированы и профессионально выполнять свою работу.

Напомним, в Украине приостановили возможность бронировать работников компаний от мобилизации в приложении "Дія", из-за чего бизнес начал бить тревогу. Причиной таких изменений стал аудит уже забронированных лиц, проводимый Министерством обороны.

Также мы писали, что в октябре поменялись правила бронирования работников от мобилизации. Предприятия могут внести в списки только тех, кто обновил свои данные до 16 июля.

выплаты мобилизация война в Украине бронирование госбюджет

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