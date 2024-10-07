Нові правила бронювання від мобілізації у жовтні 2024 — всі зміни

Оформлення документів про бронювання у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

З жовтня критично важливі для української економіки підприємства можуть забронювати тільки тих працівників, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня. Також громадянин, якого хочуть забронювати, не повинен перебувати у розшуку.

Про це розказав адвокат Юрій Айвазян.

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Зміни у процесі бронювання

У жовтні, після постанови Кабінету міністрів, процес бронювання від мобілізації дещо змінився, ускладнившись і створивши певні проблеми для частини військовозобов’язаних.

По-перше, громадянин, якого хочуть забронювати, має бути військовозобов'язаним та мати військово-облікового документа (в паперовій або електронній формі), а також повинен перебувати на персональному військовому обліку у відповідному державному органі, підприємстві, установі тощо.

Оновлені дані та відсутність розшуку

Крім того, відтепер для оформлення бронювання військовозобов’язаний громадянин повинен мати актуалізовані військово-облікові дані.

Тобто він мав до 16 липня оновити ці дані в ТЦК, ЦНАПі чи через мобільний застосунок "Резерв+".

Також громадянин, який хоче оформити бронювання, не повинен перебувати у розшуку, інформація про який є в Реєстрі військовозобов'язаних та базі "Армор", доступній для Нацполіції.

Нагадаємо, що підприємства, визнані критично важливими для української економіки, мають скласти списки працівників, яких вони хочуть забронювати від мобілізації. Ці списки подаються до центральних органів державної влади, а також у Міноборони та Мінстратегпром.

Додамо, ми писали про те, як можна оформити бронювання для ФОПів.