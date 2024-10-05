Кому не потрібно оновлювати дані у ТЦК, а хто зобов'язаний це робити

Черга до ТЦК для оновлення військово-облікових даних. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В умовах загальної мобілізації військовозобов'язані мають оновлювати свої дані у ТЦК. У разі ігнорування цієї вимоги можна отримати штраф. Щоправда, є категорії громадян, яких цей обов'язок не стосується.

Про це йдеться у законопроєкті №10449.

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Кому не потрібно оновлювати військово-облікові дані

Згідно з чинним законодавством, оновлювати особисті дані у ТЦК не зобов'язані:

люди, які не є громадянами України;

громадяни зі статусом "непридатний до несення військової служби" (за умови, що в них є документ, який підтверджує непридатність);

громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі;

чоловіки молодше 18 та старше 60 років;

жінки, які не мають медичної або фармацевтичної освіти.

Хто має оновлювати військово-облікові дані:

хлопці віком від 17 до 25 років, що мають приписний;

чоловіки віком від 25 до 60 років, що мають військовий квиток;

жінки з медичною та фармацевтичною освітою.

Нагадаємо, Міноборони України розробило законопроєкт щодо зміни процедури постановки призовників на військовий облік. Громадянам можуть дозволити ставати на військовий облік онлайн, через "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Також ми повідомляли, що громадяни, яких виключили з військового обліку, можуть виїжджати за кордон. Щоправда, це можливо лише за умови наявності в них не лише закордонного паспорту, а й військового квитка або тимчасового посвідчення, в якому є інформація про виключення з військового обліку.