Кому не нужно обновлять данные в ТЦК, а кто обязан это делать

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК — названы категории граждан
В условиях общей мобилизации военнообязанные должны обновлять свои данные в ТЦК. При игнорировании этого требования можно получить штраф. Правда, есть категории граждан, которых эта обязанность не касается.
Об этом говорится в законопроекте №10449.
Кому не нужно обновлять военно-учетные данные
Согласно действующему законодательству, обновлять личные данные в ТЦК не обязаны:
- люди, не являющиеся гражданами Украины;
- граждане со статусом "непригоден к несению военной службы" (при условии, что у них есть документ, подтверждающий непригодность);
- граждане, достигшие предельного возраста нахождения в запасе;
- мужчины младше 18 и старше 60 лет;
- женщины, не имеющие медицинского или фармацевтического образования.
Кто должен обновлять военно-учетные данные:
- парни в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие приписное удостоверение;
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие военный билет;
- женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.
Напомним, Минобороны Украины разработало законопроект по изменению процедуры постановки призывников на военный учет. Гражданам могут разрешить становиться на военный учет онлайн через "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".
Также мы сообщали, что граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за границу. Правда, это возможно только при наличии у них военного билета или временного удостоверения, в котором есть информация об исключениях из военного учета.
Читайте Новини.LIVE!