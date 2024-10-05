Кому не нужно обновлять данные в ТЦК, а кто обязан это делать

Очередь в ТЦК для обновления военно-учетных данных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В условиях общей мобилизации военнообязанные должны обновлять свои данные в ТЦК. При игнорировании этого требования можно получить штраф. Правда, есть категории граждан, которых эта обязанность не касается.

Об этом говорится в законопроекте №10449.

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Кому не нужно обновлять военно-учетные данные

Согласно действующему законодательству, обновлять личные данные в ТЦК не обязаны:

люди, не являющиеся гражданами Украины;

граждане со статусом "непригоден к несению военной службы" (при условии, что у них есть документ, подтверждающий непригодность);

граждане, достигшие предельного возраста нахождения в запасе;

мужчины младше 18 и старше 60 лет;

женщины, не имеющие медицинского или фармацевтического образования.

Кто должен обновлять военно-учетные данные:

парни в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие приписное удостоверение;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие военный билет;

женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

Напомним, Минобороны Украины разработало законопроект по изменению процедуры постановки призывников на военный учет. Гражданам могут разрешить становиться на военный учет онлайн через "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Также мы сообщали, что граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за границу. Правда, это возможно только при наличии у них военного билета или временного удостоверения, в котором есть информация об исключениях из военного учета.