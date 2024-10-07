Новые правила бронирования от мобилизации в октябре 2024 – все изменения

Оформление документов о бронировании в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

С октября критически важные для украинской экономики предприятия могут забронировать только тех работников, которые обновили свои военно-учетные данные до 16 июля. Также гражданин, которого хотят забронировать, не должен находиться в розыске.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Изменения в процессе бронирования

В октябре после постановления Кабинета министров процесс бронирования от мобилизации несколько изменился, усложнившись и создав определенные проблемы для части военнообязанных.

Во-первых, гражданин, которого хотят бронировать, должен быть военнообязанным и иметь военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме), а также должен состоять на персональном военном учете в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении и т.д.

Обновленные данные и отсутствие розыска

Кроме того, для оформления бронирования военнообязанный гражданин должен иметь актуализированные военно-учетные данные.

То есть он должен до 16 июля обновить эти данные в ТЦК, ЦНАП или через мобильное приложение "Резерв +".

Также гражданин, желающий оформить бронирование, не должен находиться в розыске, информация о котором есть в Реестре военнообязанных и базе "Армор", доступной Нацполиции.

Напомним, что предприятия, признанные критически важными для украинской экономики, должны составить списки работников, которых они хотят забронировать от мобилизации. Эти списки подаются в центральные органы государственной власти, а также в Минобороны и Минстратегпром.

Добавим, мы писали о том, как можно оформить бронирование для ФЛП.