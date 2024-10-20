Бронювання від мобілізації у сервісі Дія — послугу закрили до 15 листопада

Додаток "Дія" Фото: Новини.LIVE

У неділю, 20 жовтня, зникла можливість забронювати працівників від мобілізації через портал "Дія". Це рішення пов’язане з проведенням аудиту заброньованих військовозобов’язаних.

Про це свідчить повідомлення на сайті "Дія".

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З інформації на сайті "Дія" випливає, що послуга з бронювання працівників від мобілізації тимчасово закрита. Термін закриття — до 15 листопада.

Аудит має на меті перевірку актуальності та відповідності заявлених працівників критеріям бронювання.

"Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення у "Дії" під час спроби забронювати працівника. Фото: скриншот

Раніше Кабінет Міністрів України запровадив зміни до процедури бронювання військовозобов'язаних. Нововведення встановлюють порядок подачі заявок на бронювання військовозобов'язаних через "Дію" під час мобілізації та воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали про нові правила бронювання у жовтні 2024 року.