Бронирование от мобилизации в сервисе "Дія" — услугу закрыли до 15 ноября

В "Дії" закрыли возможность бронировать работников — что известно
В воскресенье, 20 октября, пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Это решение связано с проведением аудита забронированных военнообязанных.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте "Дія".
Когда услуга заработает снова
Из информации на сайте "Дія" следует, что услуга по бронированию работников от мобилизации временно закрыта. Срок закрытия — до 15 ноября.
Целью аудита является проверка актуальности и соответствия заявленных работников критериям бронирования.
"Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса", — говорится в сообщении.
Ранее Кабинет Министров Украины ввел изменения в процедуру бронирования военнообязанных. Нововведения устанавливают порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.
Напомним, мы писали о новых правилах бронирования в октябре 2024 года.
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