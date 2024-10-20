Бронирование от мобилизации в сервисе "Дія" — услугу закрыли до 15 ноября

Приложение "Дія" Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 октября, пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Это решение связано с проведением аудита забронированных военнообязанных.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте "Дія".

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Когда услуга заработает снова

Из информации на сайте "Дія" следует, что услуга по бронированию работников от мобилизации временно закрыта. Срок закрытия — до 15 ноября.

Целью аудита является проверка актуальности и соответствия заявленных работников критериям бронирования.

"Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса", — говорится в сообщении.

Сообщения в "Дії" при попытке забронировать работника. Фото: скриншот

Ранее Кабинет Министров Украины ввел изменения в процедуру бронирования военнообязанных. Нововведения устанавливают порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.

Напомним, мы писали о новых правилах бронирования в октябре 2024 года.