Кабінет Міністрів запровадив зміни до процедури бронювання через Дію

Портал "Дія". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України запровадив зміни до процедури бронювання військовозобов'язаних. Нововведення встановлюють порядок подачі заявок на бронювання військовозобов'язаних через "Дію" під час мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомила речниця Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

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Зміни в механізмі бронювання

Зміни були внесені на підставі постанови Кабміну №1125 від 1 жовтня 2024 року, яка набула чинності 2 жовтня.

Нові правила поширюються на осіб, зайнятих у таких сферах:

органи державної влади та місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, що забезпечують критичні потреби Збройних Сил України та інших військових формувань під час воєнного стану;

підприємства й організації, важливі для стабільної роботи економіки та життєзабезпечення населення.

Списки військовозобов'язаних подають державні органи та підприємства, що входять до Єдиного переліку організацій, які мають право на бронювання. До таких списків включають тих, хто перебуває на персональному обліку в цих установах.

Крім того, уряд посилив вимоги щодо інформації, яку необхідно подати для бронювання. Тепер у списках мають бути:

дані військово-облікового документа (в паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата останнього оновлення військово-облікових даних.

Після успішної перевірки військовозобов'язаного автоматично ставлять на спеціальний облік на період відстрочки, за умови, що він:

перебуває на військовому обліку та має відповідні документи;

оновив свої облікові дані;

не перебуває в розшуку.

Нагадаємо, ми писали про нові правила бронювання у жовтні 2024 року.

Також ми повідомляли, чи можуть виїжджати за кордон громадяни, виключені з військового обліку.