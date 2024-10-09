Кабинет Министров ввел изменения в процедуру бронирования через Дію

Портал "Дія". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины ввел изменения в процедуру бронирования военнообязанных. Нововведения устанавливают порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщила спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.

Читайте также:

Изменения в механизме бронирования

Изменения были внесены на основании постановления Кабмина №1125 от 1 октября 2024 года, которое вступило в силу 2 октября.

Новые правила распространяются на лиц, занятых в следующих областях:

органы государственной и местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которые обеспечивают критические потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время военного положения;

предприятия и организации, важные для стабильной работы в экономике и жизнеобеспечения населения.

Списки военнообязанных представляют государственные органы и предприятия, входящие в Единый перечень организаций, имеющих право на бронирование. В такие списки включают тех, кто состоит на персональном учете в этих учреждениях.

Кроме того, правительство усилило требования по информации, которую необходимо предоставить для бронирования. Теперь в списках должны быть:

данные военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата последнего обновления военно-учетных данных.

После успешной проверки военнообязанного автоматически ставят на специальный учет на период отсрочки при условии, что он:

состоит на военном учете и имеет соответствующие документы;

обновил свои учетные данные;

не находится в розыске.

Напомним, мы писали о новых правилах бронирования в октябре 2024 года.

Также мы сообщали, могут ли уезжать за границу граждане, исключенные из военного учета.