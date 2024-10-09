Кабинет Министров ввел изменения в процедуру бронирования через Дію

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через Дію — что известно
Кабинет Министров Украины ввел изменения в процедуру бронирования военнообязанных. Нововведения устанавливают порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.
Об этом сообщила спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.
Изменения в механизме бронирования
Изменения были внесены на основании постановления Кабмина №1125 от 1 октября 2024 года, которое вступило в силу 2 октября.
Новые правила распространяются на лиц, занятых в следующих областях:
- органы государственной и местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации, которые обеспечивают критические потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время военного положения;
- предприятия и организации, важные для стабильной работы в экономике и жизнеобеспечения населения.
Списки военнообязанных представляют государственные органы и предприятия, входящие в Единый перечень организаций, имеющих право на бронирование. В такие списки включают тех, кто состоит на персональном учете в этих учреждениях.
Кроме того, правительство усилило требования по информации, которую необходимо предоставить для бронирования. Теперь в списках должны быть:
- данные военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата последнего обновления военно-учетных данных.
После успешной проверки военнообязанного автоматически ставят на специальный учет на период отсрочки при условии, что он:
- состоит на военном учете и имеет соответствующие документы;
- обновил свои учетные данные;
- не находится в розыске.
Напомним, мы писали о новых правилах бронирования в октябре 2024 года.
Также мы сообщали, могут ли уезжать за границу граждане, исключенные из военного учета.
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