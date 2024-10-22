Мобілізація в Україні — скільки коштує утримання одного мобілізованого на рік

Український військовослужбовець. Фото: ОП

Економічний комплекс України побудований на основі підприємств, які наповнюють бюджет держави, тому економічне бронювання є важливою частиною цих процесів. Від економічного комплексу залежить утримання мобілізованих.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 24 Канал.

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Чим важливе економічне бронювання

Пендзин пояснив, що заброньований працівник того чи іншого підприємства має формальну гарантію, що не буде мобілізованим, коли у нього діє бронь. Відповідно, роботодавець при плануванні дільності свого підприємства, розраховує на таких працівників.

За його словами, заброньовані працівники є невід’ємною частиною цих процесів, адже вони забезпечують стабільну роботу бізнесу.

"Якщо людину мобілізували, то її робоче місце залишається пустим. Замінити одразу кимось цього працівника буде складно, адже потрібен час для навчання та кваліфікація у певній галузі", — зазначив експерт.

Крім того, він виступив за те, що не потрібно призупиняти бронювання, адже це може призвести до припинення роботи частини підприємств.

Скільки коштує утримання одного мобілізованого на рік

Водночас Пендзин наголосив, якщо економічний комплекс України не працюватиме, то у держави не буде грошей на виплати та утримування військовослужбовців, які вже мобілізовані.

"Один мобілізований коштує мільйон триста в рік для українського бюджету. Це без урахування донатів, допомоги партнерів та воєнно-технічних надходжень", — назвав суму економіст.

Також він висловив думку, що економіка України зможе повноцінно працювати лише тоді, коли потрібні для підтримання фінансових спроможностей країни працівники, будуть заброньовані та професійно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, в Україні призупинили можливість бронювати працівників компаній від мобілізації у застосунку "Дія", через що бізнес почав бити на сполох. Причиною таких змін став аудит вже заброньованих осіб, який проводить Міністерство оборони.

Також ми писали, що у жовтні змінилися правила бронювання працівників від мобілізації. Підприємства можуть внести до списків лише тих, хто оновив свої дані до 16 липня.