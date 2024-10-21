Призупинення бронювання — бізнес стурбований за своїх працівників

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

В Україні призупинили можливість бронювати працівників компаній від мобілізації у застосунку "Дія", через що бізнес почав бити на сполох. Причиною таких змін став аудит вже заброньованих осіб, який проводить Міністерство оборони.

Про це пише EBA у понеділок, 21 жовтня.

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Бронювання працівників

Окрім можливості бронювання через "Дію" Мінекономіки призупинило також процес видачі наказів для тих підприємств, які подавали документи офлайн.

Відомо, що уряд ухвалив рішення щодо проведення аудиту критично важливих підприємств та призупинив видачу наказів про надання їм такого статусу до 15 листопада.

У матеріалі йдеться, що бізнес стурбований такими рішеннями, зокрема через відсутність офіційної комунікації з органами влади. Там не розуміють, як буде відбуватися процедура бронювання та як надалі планувати операційну діяльність компаній.

Представники підприємств наголосили, що також ця ситуація "створює негативні сигнали для міжнародних партнерів, інвесторів та замовників". Оскільки це підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу майбутню співпрацю.

Тому Європейська Бізнес Асоціація пропонує тимчасові рішення ситуації — розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі "Оберіг" на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній. Йдеться про тих осіб, у яких воно закінчується в дати проведення аудиту.

Раніше у пресслужбі "Дії" повідомили, що аудит Міноборони має на меті перевірку актуальності та відповідності заявлених працівників критеріям бронювання.

Також ми писали, що у жовтні змінилися правила бронювання працівників від мобілізації. Підприємства можуть внести до списків лише тих, хто оновив свої дані до 16 липня.