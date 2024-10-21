Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В Украине приостановили возможность бронировать работников компаний от мобилизации в приложении "Дія", из-за чего бизнес начал беспокоится. Причиной таких изменений стал аудит уже забронированных лиц, который проводит Министерство обороны.

Об этом пишет EBA в понедельник, 21 октября.

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Бронирование работников

Кроме возможности бронирования через "Дію" Минэкономики приостановило также процесс выдачи приказов для предприятий, которые подавали документы офлайн.

Известно, что правительство приняло решение о проведении аудита критически важных предприятий и приостановило выдачу приказов о предоставлении им такого статуса до 15 ноября.

В материале говорится, что бизнес обеспокоен такими решениями, в частности из-за отсутствия официальной коммуникации с органами власти. Там не понимают, как будет происходить процедура бронирования и как дальше планировать операционную деятельность компаний.

Представители предприятий подчеркнули, что также эта ситуация "создает негативные сигналы для международных партнеров, инвесторов и заказчиков". Поскольку это подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу будущее сотрудничество.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация предлагает временные решения ситуации — рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре "Оберіг" на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний. Речь идет о тех лицах, у которых оно истекает в даты проведения аудита.

Ранее в пресс-службе "Дії" сообщили, что аудит Минобороны преследует цель проверки актуальности и соответствия заявленных работников критериям бронирования.

Также мы писали, что в октябре поменялись правила бронирования работников от мобилизации. Предприятия могут внести в списки только тех, кто обновил свои данные до 16 июля.