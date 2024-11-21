Google Gemini теперь доступен на украинском языке — как установить

Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить
Google Gemini является персональным интеллектуальным ассистентом, который может быть собеседником, умным и полезным помощником. Чтобы сделать его более доступным и полезным, Google добавила поддержку украинского языка.
Об этом говорится в официальном блоге Google.
Google Gemini AI теперь умеет разговаривать на украинском
В будущем планируется, что Gemini сможет подключаться к большему количеству приложений на украинском языке, облегчая доступ к информации.
Добавление украинского языка связано с объявлением Google о добавлении более 40 языков, чтобы позволить людям вести естественные разговоры на желаемом языке.
В ближайшие недели планируется расширить доступ к Gemini Live на устройствах с iOS.
Установить желаемый язык в приложении Google можно самостоятельно:
- откройте приложение Google;
- вверху коснитесь фото профиля или инициалов;
- перейдите в "Настройки" — "Gemini" — "Языки";
- выберите украинский или любой поддерживаемый язык.
В настоящее время Gemini Live поддерживается одновременно два языка, поэтому по желанию можно добавить второй поддерживаемый. После выбора языка пользователю придет соответствующее уведомление о том, когда у него появится доступ к его использованию.
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