Google Gemini тепер доступний українською мовою — як встановити

Штучний інтелект Gemini. Фото: Google

Google Gemini є персоналізованим інтелектуальним асистентом, який може бути співрозмовником, розумним і корисним помічником. Щоб зробити його ще доступнішим та кориснішим, Google додала підтримку української мови.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Читайте також:

Google Gemini AI тепер вміє розмовляти українською

У майбутньому планується, що Gemini зможе підключатися до більшої кількості додатків українською, полегшуючи доступ до інформації.

Додавання української мови пов'язано з оголошенням Google щодо додавання понад 40 мов, щоб дозволити людям вести природні розмови бажаною мовою.

Найближчими тижнями планується розширити доступ до Gemini Live на пристроях з iOS.

Встановити бажану мову в додатку Google можна самостійно:

відкрийте додаток Google;

вгорі торкніться фото профілю чи ініціалів;

перейдіть до "Налаштування" — "Gemini" — "Мови";

виберіть українську або будь-яку підтримувану мову.

Наразі Gemini Live підтримується одночасно до двох мов, тому за бажанням можна додати другу підтримувану. Після обрання мови користувачу прийде відповідне сповіщення про те, коли в нього з'явиться доступ до її використання.

Нагадаємо, компанія Google прагне збільшити можливості штучного інтелекту та покращити взаємодію з платформою, включаючи пришвидшення розробки операційної системи. Вже відомо, що Android 16 вийде в другому кварталі 2025 року. До повного випуску розробники отримають бета-версії та попередній огляд.

Також ми писали, що компанія Google опублікувала рейтинг найкращих програм для Android за 2024 рік. Нагороди отримали безліч чудових програм, ігор і книг, які створили таке жваве середовище операційної системи.