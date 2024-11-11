Массовые рейды ТЦК в общественных местах – когда может стать больше проверок

Проверка работниками ТЦК одного из спортзалов в Украине.

В Украине в октябре прошли массовые проверки работниками ТЦК общественных мест: они посетили клубы, концерты, свадьбы, рестораны, спортзалы и не только. Причиной таких массовых проверок, по мнению общественности, этого стало "общественное неравенство", ведь пока один защищают фронт, другие наслаждаются жизнью и нежелание военнообязанных своевременно обновлять данные.

Об этом высказались во Львовском ТЦК, передает "Еспресо".

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Имеет ли ТЦК доступ к полной базе данных о мужчинах

Хотя ТЦК и СП имеют доступ ко всем базам данных, случаи массовых проверок ими общественных мест до сих пор не единичны. Более того, есть постановление Кабинета Министров Украины №932, которое вводит новый механизм автоматической передачи данных между государственными реестрами для актуализации информации о военнообязанных гражданах. Таким образом ТЦК получают всю базу данных обо всех мужчинах, военнообязанных. По задумке, это должно упростить и оптимизировать мобилизацию, а войско пополнилось качественным личным составом.

Почему ТЦК продолжает проводить массовые проверки

Тем не менее, в ТЦК считают, что должен быть прямой контакт с гражданином. В частности, журналисты "Еспресо.Захід" поинтересовались у Львовского областного ТЦК и СП, почему до сих пор проходят массовые проверки. Мол, доступа к базам данных недостаточно.

"Основные функции ТЦК и СП заключаются в мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу. Чтобы это сделать, нужен непосредственный прямой контакт с гражданином. Для этого гражданин должен появиться в ТЦК и СП. "Доступ к базам данных" этого не решает никоим образом", — ответили им в пресс-службе ТЦК и СП.

Когда в Украине прекратятся рейды от ТЦК

Больше всего в ТЦК считают, что когда все военнообязанные граждане Украины сами придут в военкоматы, тогда массовые проверки не будут нуждаться в проведении.

"Возможность оптимизации работы могут обеспечить сами военнообязанные граждане Украины, прибыв в ТЦК и СП, в котором состоят на учете. Это упростит работу ТЦК по доказыванию и напоминанию гражданам об их конституционной обязанности защищать страну", — сказали в ведомстве.

Напомним, в Верховной Раде положительно высказались по поводу случаев массовых проверок работниками ТЦК общественных мест.

Также юрист объяснил целесообразность таких проверок и указал важный нюанс.