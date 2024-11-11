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Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

11 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Масові рейди ТЦК у громадських місцях — коли може стати більше перевірок
Перевірка працівниками ТЦК одного з спортзалів в Україні. Фото: соцмережі
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні у жовтні відбулися масові перевірки працівниками ТЦК громадських місць: вони завітали до клубів, на концерти, весілля, у ресторани, спортзали й не тільки. Причиною таких масових перевірок, на думку громадськості, цього стала "суспільна нерівність", адже поки одна захищають фронт, інші насолоджуються життям та небажання військовозобов'язаних своєчасно оновлювати дані. 

Про це висловились у Львівському ТЦК, передає "Еспресо"

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Чи має ТЦК доступ до повної бази даних про чоловіків

Хоча ТЦК та СП мають доступ до всіх баз даних, випадки масових перевірок ними громадських місць досі непоодинокі. Щобільше, є постанова Кабінету Міністрів України №932, яка запроваджує новий механізм автоматичної передачі даних між державними реєстрами для актуалізації інформації про військовозобов'язаних громадян. Таким чином ТЦК отримують всю базу даних про всіх чоловіків, які є військовозобов'язаними. За замислом, це мало б спростити та оптимізувати мобілізацію, а військо поповнилося якісним особовим складом. 

Чому ТЦК продовжує проводити масові перевірки

Попри це, в ТЦК вважають, що має бути прямий контакт з громадянином. Зокрема, журналісти "Еспресо.Захід" поцікавились у Львівського обласного ТЦК та СП, чому досі відбуваються масові перевірки. Мовляв, доступу до баз даних недостатньо. 

"Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов’язаних громадян України на військову службу. Щоб це зробити, потрібен безпосередній прямий контакт із громадянином. Для цього громадянин повинен з'явитись у ТЦК та СП. "Доступ до баз даних" цього не вирішує жодним чином", — відповіли їм у пресслужбі ТЦК та СП.

Коли в Україні припиняться рейди від ТЦК

Щобільше у ТЦК вважають, що коли всі військовозобов'язані громадяни України самі прийдуть до військкоматів, тоді масові перевірки не матимуть потреби у проведенні. 

"Можливість оптимізації роботи можуть забезпечити самі військовозобов’язані громадяни України, прибувши в ТЦК та СП, в якому стоять на обліку. Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", — сказали у відомстві. 

Нагадаємо, у Верховній Раді позитивно висловились щодо випадків масових перевірок працівниками ТЦК громадських місць.

Також юрист пояснив доцільність таких перевірок та вказав на важливий нюанс. 

ТЦК та СП мобілізація війна в Україні повістки перевірки

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