Масові рейди ТЦК у громадських місцях — коли може стати більше перевірок

Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує
В Україні у жовтні відбулися масові перевірки працівниками ТЦК громадських місць: вони завітали до клубів, на концерти, весілля, у ресторани, спортзали й не тільки. Причиною таких масових перевірок, на думку громадськості, цього стала "суспільна нерівність", адже поки одна захищають фронт, інші насолоджуються життям та небажання військовозобов'язаних своєчасно оновлювати дані.
Про це висловились у Львівському ТЦК, передає "Еспресо".
Чи має ТЦК доступ до повної бази даних про чоловіків
Хоча ТЦК та СП мають доступ до всіх баз даних, випадки масових перевірок ними громадських місць досі непоодинокі. Щобільше, є постанова Кабінету Міністрів України №932, яка запроваджує новий механізм автоматичної передачі даних між державними реєстрами для актуалізації інформації про військовозобов'язаних громадян. Таким чином ТЦК отримують всю базу даних про всіх чоловіків, які є військовозобов'язаними. За замислом, це мало б спростити та оптимізувати мобілізацію, а військо поповнилося якісним особовим складом.
Чому ТЦК продовжує проводити масові перевірки
Попри це, в ТЦК вважають, що має бути прямий контакт з громадянином. Зокрема, журналісти "Еспресо.Захід" поцікавились у Львівського обласного ТЦК та СП, чому досі відбуваються масові перевірки. Мовляв, доступу до баз даних недостатньо.
"Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов’язаних громадян України на військову службу. Щоб це зробити, потрібен безпосередній прямий контакт із громадянином. Для цього громадянин повинен з'явитись у ТЦК та СП. "Доступ до баз даних" цього не вирішує жодним чином", — відповіли їм у пресслужбі ТЦК та СП.
Коли в Україні припиняться рейди від ТЦК
Щобільше у ТЦК вважають, що коли всі військовозобов'язані громадяни України самі прийдуть до військкоматів, тоді масові перевірки не матимуть потреби у проведенні.
"Можливість оптимізації роботи можуть забезпечити самі військовозобов’язані громадяни України, прибувши в ТЦК та СП, в якому стоять на обліку. Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", — сказали у відомстві.
Нагадаємо, у Верховній Раді позитивно висловились щодо випадків масових перевірок працівниками ТЦК громадських місць.
Також юрист пояснив доцільність таких перевірок та вказав на важливий нюанс.
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