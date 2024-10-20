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Робота ТЦК в публічних місцях — які повістки вам можуть вручити

20 жовтня 2024 06:33
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Рейди ТЦК - чи можуть вручати повістки і кому
ТЦК вручають повістки. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

По країні збільшилася кількість рейдів ТЦК, які працюють у масових скупченнях людей. Робота ТЦК на концертах музикантів — одна з найобговорюваніших тем у суспільстві за останній тиждень. Тепер сайти продажів переповнені пропозиціями квитків на різні події, адже чоловіки не хочуть туди йти. 

Які документи треба завжди мати з собою і які повістки можуть виписати ТЦК на таких рейдах, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Які документи перевіряють працівники ТЦК

За словами юристки, під час перевірки особи представники ТЦК та СП перевіряють військово-облікові документи військовозобов’язаних. Зі своєї сторони працівники ТЦК зобов’язані  назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина. 

"Варто звернути увагу на "зобов’язані". У випадку, якщо представники ТЦК та СП не пред’явили посвідчення (тобто не підтвердили свої повноваження), то, відповідно, і перевіряти документи вони не мають", — пояснила юристка. 

Щодо повісток, які можуть отримати військовозобов’язані від ТЦК, то є два види: 

  • Повістка для уточнення облікових даних (вручають для уточнення та оновлення інформації про місце проживання, про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо),
  • Мобілізаційне розпорядження (вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, для подальшої мобілізації його).

Окрім того, можуть вручити направлення на ВЛК (не повістка), для визначення ступеня придатності до військової служби.

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Що має бути прописано в повістці 

Юристка нагадала, що форма повісток встановлена законом. Невідповідність врученої повістки встановленій формі тягне за собою недійсність такої повістки.

У повістці повинен бути вказаний реєстраційний номер і такий номер має бути зафіксований в Єдиному реєстрі. Тобто номер повістки має бути закріплений за конкретним військовозобов’язаним. 

"Проте дуже часто працівники ТЦК виписують повістки на пустих бланках з печаткою, що є порушенням вимог закону", — додала Шуляк.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, як чоловіки в формі перевіряли документи чоловіків біля Палацу спорту, де відбувався музичний концерт.

У пресслужбі Київського міського ТЦК та СП заявили, що конфліктів з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час рейду біля Палацу спорту у Києві не було. Затримання чоловіків проводили поліцейські.

ТЦК та СП повістки юрист

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