Яніна Соклова гнівно відреагувала на рейд ТЦК в Києві — фото, подробиці

Яніна Соколова. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Телеведуча та громадська діячка Яніна Соколова різко відреагувала на нещодавні події з рейдом ТЦК на концерті гурту "Океан Ельзи" в Києві. Активістка обурилася реакцією людей на ситуацію.

Своєю думкою Соколова поділилася в Facebook.

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Телеведуча заявила, що їй гидко дивитися на те, як деякі українські чоловіки намагаються сховатися від мобілізації.

"Зараз вирву від споглядання криків маминих черешень, які не оновили дані у ТЦК і прийшли на концерт. Ще і "ОЕ". Шановні громадяни чоловічої статі воюючої країни. У вас було достатньо часу, аби вирішити свої питання з ТЦК. А тепер Ви кричите: ганьба поліції? Не ганьбіться самі. Покоління тих, кому болить — не сцить і не ховається від ТЦК з наміром уникнути мобілізації. П*здуйте на шоу Потапа в Іспанію", — написала Яніна.

Яніна Соколова відреагувала на рейд ТЦК в Києві. Фото: скриншот

Окрім того, ведуча в різкій формі висловилася про те, що саме на концерті "Океан Ельзи" стався подібний інцидент. В той час, як концерти студії "Квартал 95" напередодні пройшли без проблем.

"Але питання все ж стоїть: чому 5 жовтня під час концерту "Вечірнього", чи який він там зараз, "Єдиний квартал", представників ТЦК біля входу не було. Там би врожай, думаю, був би кращий", — висловилася Соколова.

Нагадаємо, що рейд ТЦК на концерті "Океан Ельзи" викликав бурхливу реакцію — люди почали масово здавати квитки на наступні шоу гурту та звинуватили Святослава Вакарчука у співпраці з військовими.

Раніше Святослав Вакарчук почав другий концерт "Океан Ельзи" після рейду ТЦК з патріотичної промови.