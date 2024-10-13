Янина Соклова гневно отреагировала на рейд ТЦК в Киеве — фото, подробности

Янина Соколова. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Телеведущая и общественный деятель Янина Соколова резко отреагировала на недавние события с рейдом ТЦК на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве. Активистка возмутилась реакцией людей на ситуацию.

Своим мнением Соколова поделилась в Facebook.

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Телеведущая заявила, что ей противно смотреть на то, как некоторые украинские мужчины пытаются укрыться от мобилизации.

"Сейчас вырву от созерцания криков маминых черешен, которые не обновили данные в ТЦК и пришли на концерт. Еще и "ОЭ". Уважаемые граждане мужского пола воюющей страны. У вас было достаточно времени, чтобы решить свои вопросы с ТЦК. А теперь вы кричите: позор полиции? Не позорьтесь сами. Поколение тех, кому болит — не ссыт и не прячется от ТЦК с намерением избежать мобилизации. П*здуйте на шоу Потапа в Испанию", — написала Янина.

Янина Соколова отреагировала на рейд ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Кроме того, ведущая в резкой форме высказалась о том, что именно на концерте "Океан Эльзы" произошел подобный инцидент. В то время, как концерты студии "Квартал 95" накануне прошли без проблем.

"Но вопрос все же стоит: почему 5 октября во время концерта "Вечернего", или какой он там сейчас, "Единый квартал", представителей ТЦК у входа не было. Там бы урожай, думаю, был бы лучше", — высказалась Соколова.

Напомним, что рейд ТЦК на концерте "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию — люди начали массово сдавать билеты на следующие шоу группы и обвинили Святослава Вакарчука в сотрудничестве с военными.

Ранее Святослав Вакарчук начал второй концерт "Океан Эльзы" после рейда ТЦК с патриотической речи.