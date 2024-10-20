Рейды ТЦК - могут ли вручать повестки и кому

ТЦК вручают повестки. Фото: из открытых источников

По стране увеличилось количество рейдов ТЦК, работающих в массовых скоплениях людей. Работа ТЦК на концертах музыкантов — одна из самых обсуждаемых тем в обществе за последнюю неделю. Теперь сайты продаж переполнены предложениями билетов на разные события, ведь мужчины не хотят туда идти.

Какие документы нужно всегда иметь с собой и какие повестки могут выписать ТЦК на таких рейдах, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Какие документы проверяют работники ТЦК

По словам юриста, во время проверки лица представители ТЦК и СП проверяют военно-учетные документы военнообязанных. Со своей стороны работники ТЦК обязаны назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина.

"Следует обратить внимание на "обязаны". В случае, если представители ТЦК и СП не предъявили удостоверение (т.е. не подтвердили свои полномочия), то соответственно и права проверять документы у них нет", — пояснила юрист.

Что касается повесток, которые могут получить военнообязанные от ТЦК, то есть два вида:

повестка для уточнения учетных данных (вручают для уточнения и обновления информации о месте жительства, о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.п.);

мобилизационное распоряжение (вручается военнообязанному после прохождения ВВК и подтверждения пригодности к службе для дальнейшей мобилизации его).

Кроме того, могут вручить направление на ВВК (не повестка) для определения степени пригодности к военной службе.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Что должно быть прописано в повестке

Юрист напомнила, что форма повесток установлена законом. Несоответствие врученной повестки установленной форме влечет недействительность такой повестки.

В повестке должен быть указан регистрационный номер и такой номер должен быть зафиксирован в Едином реестре. То есть номер повестки должен быть закреплен за конкретным военнообязанным.

"Однако очень часто работники ТЦК выписывают повестки на пустых бланках с печатью, что является нарушением требований закона", — добавила Шуляк.

Напомним, в сети появились видео, как мужчины в форме проверяли документы мужчин возле Дворца спорта, где проходил музыкальный концерт.

В пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что конфликтов с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время рейда у Дворца спорта в Киеве не было. Задержание мужчин осуществляли полицейские.