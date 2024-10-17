Чому P. Diddy потрапив у американський скандал — деталі та пояснення

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Голлівуд не припиняє обговорювати скандал навколо репера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс. Протягом місяця з'являються нові подробиці, секреті історії, ще більше позовів від жертв, відеозаписи та навіть теорії змови. P. Diddy заарештували і звинуватили у сутенерстві, насиллю, рекруті та у багатьох інших злочинах.

Редакція Новини.LIVE зібрала хронологію подій.

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Скандал навколо справи P. Diddy

Історія почала бути медійного 16 листопада 2023 року. Колишня дівчина репера Кессі Вентура подала на нього заяву до поліції. Дівчина звинуватила у зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Також Кессі вказала, що P. Diddy підірвав автівку репера Кід Каді.

P. Diddy все заперечив і заявив — "дівчина просто хоче грошей". Не минуло і дня, Кессі Вентура забрала свої свідчення назад. Справа затихла на пів року.

17 травня видання CNN оприлюднило жахливе відео, яке було записано на камери відеоспостереження у готелі в Сенчурі-Сіт (запис був здійснений 5 березня 2016 року). На ньому видно Кессі, яку жорстоко б'є на той момент її нинішній хлопець P. Diddy. Скандал знову вчинився страшенний.

Водночас після позову Кессі, інші ймовірні жертви репера почали подавати на нього позови. Їхня кількість щодня лише зростає. 6 грудня 2023 року жінка заявила, що P. Diddy зґвалтував її, коли їй було лише 17. Нині заяв від постраждалих надійшло більше сотні.

Прокуратура стверджує, що репер використав свою музичну імперію для експлуатації жінок. Зокрема, організовував проституцію на своїх "білих вечірках". Світ гадав, що вхід до маєтку P. Diddy такий закритий і ексклюзивний, тому що там веселиться еліта Голлівуду, а виявилось, що справа була в приватності і незаконності дій артиста. Під час обшуку поліція виявила понад тисячу літрів лубрикантів та дитячої олії.

Поліція знайшла лубриканти та дитячу олію в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

На вечірки до репера приходили найвідоміші голлівудські зірки — Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Jay-Z, Бейонсе, Періс Хілтон, Ештон Катчер, Кім Кардаш'ян, Вілл Сміт, Леонардо Ді Капріо і не тільки.

Однак, дехто з них міг також стати жертвою репера. Чимало гостей в будинку репера підписували договори про нерозголошення. У мережі підозрюють, що P. Diddy жахливо ставився до Джастіна Бібера з його 15 років. Сам співак кілька разів натякав, як йому було важко бути зовсім юним в цій індустрії. Зокрема, пережити 48 годин з репером.

"Протягом наступних 48 годин він зі мною. І ми відірвемося на повну. За повною програмою", — говорив репер.

Водночас Джастін, як і інші знайомі P. Diddy, не коментує ситуацію. Друзі ж співака розповіли журналістам, що він важко переживає арешт репера та вже має психологічні проблеми. Втім, зірка не припиняє захищати свою подругу Біллі Айліш від негативного впливу Голлівуду.

Вже двічі адвокати підозрюваного намагаються звільнити його з-під варти. Навіть пропонували 50 мільйонів доларів, однак суддя не підтримала. Тому Шон Комбс продовжує залишатись у в'язниці. Його ж мати заявила, що не вірить у звинувачення.

Поруч і так важкими злочинами, у вчинені яких підозрюють репера, з'являються нові. Слідчі, які розслідували вбивство Тупака Шакура, вирішили, що до злочину причетний P. Diddy.

Поки репер намагається повернути собі звичне життя, в мережі ширяться теорії змови. Одна стосується P. Diddy та Бейонсе, які вбивають зірок заради успіху співачки. Також є історії про причетність репера до смерті Майкла Джексона, співачок Алії та Лейт Ай, які загинули в трагічних катастрофах.

Нагадаємо, нещодавно до перипетій приєднався Каньє Вест. Він ймовірно також вчиняв насильство з дівчатами на вже згаданих вечірках. Також на репера подали позови ще 5 жінок — це страшні історії.