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Експомічниця Каньє Веста звинуватила його у домаганнях на вечірці P. Diddy

13 жовтня 2024 12:55
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Каньє Веста звинувачують з домаганнях на вечірці P. Diddy — подробиці
Каньє Вест. Фото: R euters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

У бік американського репера Каньє Веста висунуто нові обвинувачення. На тлі скандалу з музичним продюсером P. Diddy, якого звинувачують у секс-злочинах, спливли нові подробиці про причетність репера до "білих вечірок". 

Деталями поділилося видання Page Six.

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Каньє Веста звинувачують у домаганнях на вечірці P. Diddy

Колишня асистентка Веста Лорен Пішотта подала новий позов проти артиста. Дівчина заявила про те, що під час роботи у студії звукозапису колишній начальник та P. Diddy накачали її наркотичними речовинами.

Як розповіла Пішотта, Вест та Комбс (справжнє прізвище P. Diddy) підсипали щось в її напій у студії, а потім відвезли на вечірку, де намагалися зґвалтувати.

Лорен Пішотті
Лорен Пішотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta

Після вживання напою, за словами колишньої помічниці Веста, вона відчувала себе "дезорієнтованою" та "втратила контроль над своєю мовою та тілом". Наступного ранку Лорен не могла згадати, що з нею сталося. 

Однак у новому позові Пішотта заявила, що дізналася про те, що сталося із нею, зі слів самого Веста. Як розповіла дівчина, після звільнення репер зізнався їй, що вони "трохи переспали одного разу", маючи на увазі ніч, коли вона нібито була під впливом наркотиків.

Нагадаємо, влітку колишня помічниця Веста вперше заявила про домагання з боку колишнього керівника. За словами Лорен, репер переслідував її, неодноразово натякав на інтимні стосунки та надсилав неоднозначні повідомлення. 

Тим часом у мережі обговорюють, що Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy.

Раніше відома телеведуча шокувала подробицями про "білі вечірки" P. Diddy та розповіла, що там були діти.

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