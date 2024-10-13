Канье Веста обвиняют в притязаниях на вечеринке P. Diddy — подробности

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в домогательстве на вечеринке P. Diddy
В сторону американского рэпера Канье Веста выдвинуты новые обвинения. На фоне скандала с музыкальным продюсером P. Diddy, обвиняемого в секс-преступлениях, всплыли новые подробности о причастности рэпера к "белым вечеринкам".
Деталями поделилось издание Page Six.
Канье Уэста обвиняют в притязаниях на вечеринке P. Diddy
Бывшая ассистентка Уэста, Лорен Пишотта, подала новый иск против артиста. Девушка заявила, что во время работы в студии звукозаписи бывший начальник и P. Diddy накачали ее наркотическими веществами.
Как рассказала Пишотта, Уэст и Комбс (настоящая фамилия P. Diddy) подсыпали что-то в ее напиток в студии, а затем отвезли на вечеринку, где пытались изнасиловать.
После употребления напитка, по словам бывшей помощницы Уэста, она чувствовала себя "дезориентированной" и "потеряла контроль над своими речью и телом". На следующее утро Лорен не могла вспомнить, что с ней произошло.
Однако в новом иске Пишотта заявила, что узнала о том, что произошло с ней, со слов самого Уэста. Как рассказала девушка, после увольнения рэпер признался ей, что они "чуть-чуть переспали однажды", имея в виду ночь, когда она якобы была под влиянием наркотиков.
Напомним, летом бывшая помощница Уэста впервые заявила о домогательствах со стороны бывшего руководителя. По словам Лорен, рэпер преследовал ее, неоднократно намекал на интимные отношения и посылал неоднозначные сообщения.
Тем временем в сети обсуждают, что Канье Уэст и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy.
Ранее известная телеведущая шокировала подробностями о "белых вечеринках" P. Diddy и рассказала, что там были дети.
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