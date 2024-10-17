Почему P. Diddy попал в американский скандал - детали и объяснения

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Голливуд не перестает обсуждать скандал вокруг репера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс. В течение месяца появляются новые подробности, секретные истории, еще больше исков от жертв, видеозаписи и даже теории заговора. P. Diddy арестовали и обвинили в сутенерстве, насилии, рекруте и многих других преступлениях.

Редакция Новини.LIVE собрала хронологию событий.

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Скандал вокруг дела P. Diddy

История начала быть медийной 16 ноября 2023 года. Бывшая девушка репера Кэсси Вентура подала на него заявление в полицию. Девушка обвинила его в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Также Кэсси указала, что P. Diddy взорвал автомобиль рэппера Кид Кади.

P. Diddy все возразил и заявил — "девушка просто хочет денег". Не прошло и дня, Кэсси Вентура забрала свои показания назад. Дело затихло на полгода.

17 мая издание CNN обнародовало ужасное видео, которое было записано на камеры видеонаблюдения в отеле в Сенчуре-Сит (запись была осуществлена 5 марта 2016). На нем видна Кэсси, которую жестоко бьет на тот момент ее нынешний парень P. Diddy. Скандал снова совершился страшный.

В то же время после иска Кэсси, другие вероятные жертвы репера стали подавать на него иски. Их количество ежедневно растет. 6 декабря 2023 года женщина заявила, что P. Diddy изнасиловал ее, когда ей было всего 17. В настоящее время заявлений от пострадавших поступило более сотни.

Прокуратура утверждает, что репер использовал свою музыкальную империю для эксплуатации женщин. В частности, организовывал проституцию на своих "белых вечеринках". Мир думал, что вход в поместье P. Diddy так закрыт и эксклюзивен, потому что там веселится элита Голливуда, а оказалось, что дело было в конфиденциальности и незаконности действий артиста. Во время обыска полиция обнаружила более тысячи литров лубрикантов и детского масла.

Полиция нашла лубриканты и детское масло в имении рэпера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

На вечеринки к реперу приходили самые известные голливудские звезды — Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Jay-Z, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Ким Кардашьян, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и не только.

Однако некоторые из них могли также стать жертвой репера. Многие в доме репера подписывали договоры о неразглашении. В сети подозревают, что P. Diddy ужасно относился к Джастину Биберу с его 15 лет. Сам певец несколько раз намекал, как ему было тяжело быть совсем молодым в этой индустрии. В частности, пережить 48 часов с репером.

"В течение следующих 48 часов он со мной. И мы оторвемся на полную. По полной программе", — говорил репер.

В то же время Джастин, как и другие знакомые P. Diddy, не комментирует ситуацию. Друзья же певца рассказали журналистам, что он тяжело переживает арест репера и уже испытывает психологические проблемы. Впрочем, звезда не перестает защищать свою подругу Билли Айлиш от негативного влияния Голливуда.

Уже дважды адвокаты подозреваемого пытаются вызволить его из-под стражи. Даже предлагали 50 миллионов долларов, однако судья не поддержала. Поэтому Шон Комбс продолжает оставаться в тюрьме. Его мать заявила, что не верит в обвинения.

Рядом и без того тяжкими преступлениями, в совершении которых подозревают репера, появляются новые. Следователи, расследовавшие убийство Тупака Шакура, решили, что к преступлению причастен P. Diddy.

Пока рэпер пытается вернуть себе привычную жизнь, в сети распространяются теории заговора. Одна касается P. Diddy и Бейонсе, убивающих звезд ради успеха певицы. Также есть истории о причастности рэпера к смерти Майкла Джексона, певиц Алии и Лейт Ай, погибших в трагических катастрофах.

Напомним, недавно к перипетиям присоединился Канье Вест. Он вероятно также совершал насилие с девушками на упомянутых вечеринках. Также на рэпера подали иски еще 5 женщин – это страшные истории.