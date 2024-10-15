Скандал із P. Diddy — нові деталі у справі репера

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Проти музичного магната та репер P.Diddy було подано ще п'ять нових позовів. Музиканта продовжують звинувачувати у насиллі та торгівлі людьми.

Про це повідомляє Page Six, посилаючись на судові документи.

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Одна із ймовірних жертв репера стверджує, що P. Diddy зґвалтував її у 2004 році після того, як запросив її на фотосесію. На одній із вечірок студентку коледжу нібито відвели в "окрему кімнату" із зачиненими дверима, де репер разом зі своїм другом на неї напав.

В іншій заяві неназваний чоловік звинуватив P. Diddy в насильстві за обтяжуючих обставин на складі універмагу "Мейсіс" у 2008 році. Репер погрожував вбити його за відмову.

Інший невідомий чоловік звинуватив репера в тому, що той накачав його наркотиками і зґвалтував у фургоні.

Один із учасників вечірок стверджував, що репер попросив його "зняти штани і оголитися" у 1998 році, коли йому було 16 років.

П'ята ймовірна жертва — жінка, стверджувала, що P. Diddy зґвалтував її на вечірці 1995 року, присвяченій просуванню кліпу Біггі Смоллза One More Chance. Вона додала, що тоді репер "жорстоко вдарив її головою об стіну".

Раніше ми писали, що американські музиканти Каньє Вест і Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. Також ми розповідали, що з'явились деталі роману співачки Дженніфер Лопес та P. Diddy.