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Скандал с P. Diddy не утихает — на рэпера подали пять новых исков

15 октября 2024 23:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал с P. Diddy – новые детали в деле рэпера
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Против музыкального магната и рэпера P.Diddy было подано еще пять новых исков. Музыканта продолжают обвинять в насилии и торговле людьми.

Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на судебные документы.

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Одна из вероятных жертв рэпера утверждает, что P. Diddy изнасиловал ее в 2004 году после того, как пригласил ее на фотосессию. На одной из вечеринок студентку колледжа якобы отвели в "отдельную комнату" с закрытой дверью, где рэпер вместе со своим другом на нее напал.

В другом заявлении неназванный мужчина обвинил P. Diddy в насилии при отягчающих обстоятельствах на складе универмага "Мейсис" в 2008 году. Рэпер угрожал убить его за отказ.

Другой неизвестный мужчина обвинил рэпера в том, что тот накачал его наркотиками и изнасиловал в фургоне.

Еще один участник вечеринок утверждал, что рэпер попросил его "снять штаны и оголиться" в 1998 году, когда ему было 16 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Пятая вероятная жертва — женщина, утверждала, что P. Diddy изнасиловал ее на вечеринке 1995 года, посвященной продвижению клипа Бигги Смоллза One More Chance. Она добавила, что тогда рэпер "жестоко ударил ее головой о стену".

Ранее мы писали, что американские музыканты Канье Вест и Джастин Бибер намекали годами на преступления P. Diddy. Также мы рассказывали, что появились детали романа певицы Дженнифер Лопес и P. Diddy.

секс-скандал изнасилование зарубежные звезды насилие P. Diddy

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