Син P. Diddy відпочиває у клубі на тлі скандалу з репером

Син репера P. Diddy Крістіан "Кінг" Комбс. Фото: Reuters

Син скандального репера P. Diddy Крістіан "Кінг" Комбс розважався у нічному клубі через два дні після відвідування судового засідання у справі його батька. Хлопець проводив час зі своєю дівчиною Рейвен Трейсі.

Про це повідомляє Page Six.

Читайте також:

Син P. Diddy розважається, поки його батько страждає у в'язниці

Хлопець святкував з Трейсі її виступ на заході журналу Essence. На опублікованих кадрах, Крістіан заливає в рот дівчини алкоголь, коли вони разом танцюють під хіт Jay-Z. Потім пара поцілувалася.

Крістіан — один із чотирьох дітей від покійної колишньої P. Diddy Кім Портер.

Вечірка відбулася через два дні після того, як він і п'ятеро з його шести братів і сестер були присутні на судовому засіданні у справі їхнього батька, якого звинувачують у насиллі та торгівлі людьми.

Нагадаємо, шириться теорія змови про інтимні стосунки Джастіна Бібера та P. Diddy. Також ми розповідали, як відреагував співак на арешт старого друга.