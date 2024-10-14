Сын P. Diddy отдыхает в клубе на фоне скандала с рэпером

Сын рэпера P. Diddy Кристиан "Кинг" Комбс. Фото: Reuters

Сын скандального рэпера P. Diddy Кристиан "Кинг" Комбс развлекался в ночном клубе спустя два дня после посещения судебного заседания по делу его отца. Парень проводил время со своей девушкой Рэйвен Трейси.

Об этом сообщает Page Six.

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Парень праздновал с Трейси ее выступление на мероприятии журнала Essence. На опубликованных кадрах, Кристиан заливает в рот девушки алкоголь, когда они вместе танцуют под хит Jay-Z. Потом пара поцеловалась.

Кристиан — один из четырех детей от покойной бывшей P. Diddy Ким Портер.

Вечеринка состоялась через два дня после того, как он и пятеро из его шести братьев и сестер присутствовали на судебном заседании по делу их отца, обвиняемого в насилии и торговле людьми.

Напомним, ширится теория сговора об интимных отношениях Джастина Бибера и P. Diddy. Также мы рассказывали, как отреагировал певец на арест старого друга.