Сын P. Diddy отдыхает в клубе на фоне скандала с рэпером

Сына P. Diddy после судебного заседания застукали в ночном клубе с девушкой
Сын скандального рэпера P. Diddy Кристиан "Кинг" Комбс развлекался в ночном клубе спустя два дня после посещения судебного заседания по делу его отца. Парень проводил время со своей девушкой Рэйвен Трейси.
Об этом сообщает Page Six.
Сын P. Diddy развлекается, пока его отец страдает в тюрьме
Парень праздновал с Трейси ее выступление на мероприятии журнала Essence. На опубликованных кадрах, Кристиан заливает в рот девушки алкоголь, когда они вместе танцуют под хит Jay-Z. Потом пара поцеловалась.
Кристиан — один из четырех детей от покойной бывшей P. Diddy Ким Портер.
Вечеринка состоялась через два дня после того, как он и пятеро из его шести братьев и сестер присутствовали на судебном заседании по делу их отца, обвиняемого в насилии и торговле людьми.
Напомним, ширится теория сговора об интимных отношениях Джастина Бибера и P. Diddy. Также мы рассказывали, как отреагировал певец на арест старого друга.
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