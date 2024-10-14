Джастін Бібер ізолює себе від старих друзів через P. Diddy — подробиці

Американський співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Співак Джастін Бібер сильно засмучений через арешт та скандал навколо репера P. Diddy. Однак, справа не у звинуваченнях, які висунули про його давнього "друга". Джастіна непокоїть, що весь світ обговорює його минуле.

Про це пише Page Six.

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Інсайдери зізнались, що Джастін Бібер відверто бореться з привидами. Його тривожать відео, які знову стали популярними через арешт P. Diddy.

"Чи я вірю, що він був залучений у якесь дурне діло? Так. Він був підлітком. Він був найбільшою поп-зіркою у світі. Всі за нього переживали, і ми не знали, чи виживе він. Люди скористалися всім, що він робив", — розповів колишній член команди артиста.

P. Diddy з юним Джастіном Бібером. Фото: instagram/usweekly

Водночас джерело з музичної індустрії прокоментувало поведінку артиста. Бібер припинив спілкуватись з давніми друзями і сконцентрувався на своїй родині та новонародженому синові.

"Джастін зробив якесь справді божевільне діло, він відштовхнув людей навколо себе. Він їм не довіряє", — заявив інсайдер.

Джастін Бібер познайомився з Шоном Комбсом, якого всі знають під псевдо P. Diddy, коли йому було 15 років. Музичного продюсера звинувачують у рекеті, сексуальному насиллі, сутенерстві. Водночас у мережі шириться теорія, що Джастін Бібер також став однією з жертв зловмисника.

Найбільшого розголосу отримало архівне відео, на якому P. Diddy разом з 15-річним Бібером залишається в будинку.

"Він проведе 48 годин із P. Diddy. Ми не можемо розголошувати, де ми проводимо час і що ми робимо. Але це безумовно мрія 15-річної дівчини… наступні 48 годин він буде зі мною, і ми зійдемо з розуму", — заявляв тоді музичний продюсер.

Родина Джастіна стурбована ситуацією, адже вони не розуміють, чи домагався Комбс до юного співака. Хоча в ті роки рідні були поруч та його менеджер Скутер Браун піклувався про нього, все ще залишаються питання, що від всього світу приховував Бібер.

"Джастін дійсно пройшов через дуже поганий період, дуже бунтарську фазу", — заявив його колишній продюсер.

Поліція знаходила в нього наркотики та електрошокер. Папараці помічали його біля публічних будинків Ріо-де-Жанейро. Водночас співак закидав свого сусіда яйцями і не визнав провини. Джастін неодноразово садився за кермо напідпитку та під дією марихуани.

"Я думав, що одного разу він ляже спати, і в його організмі буде стільки лайна, що він не прокинеться наступного ранку. Був час, коли я лягав спати і думав, що Джастін втече від мене. Бо в нього було достатньо грошей для цього", — розповів Браун.

Водночас пізніше співак визнав залежності, те, що чинив неправильно і навіть розповів світу, що пережив тривалу депресію.

Нагадаємо, шириться теорія змови про інтимні стосунки Джастіна Бібера та P. Diddy. Також ми розповідали, як відреагував співак на арешт старого друга.