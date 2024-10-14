Джастин Бибер изолирует себя от старых друзей из-за P. Diddy — подробности

Американский певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Певец Джастин Бибер сильно расстроен из-за ареста и скандала вокруг рэпера P. Diddy. Однако дело не в обвинениях, которые выдвинули его давнему "другу". Джастина беспокоит, что весь мир обсуждает его прошлое.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Джастин Бибер изолирует себя от старых друзей через P. Diddy

Инсайдеры признались, что Джастин Бибер откровенно борется с привидениями. Его тревожат видео, снова ставшие популярными из-за ареста P. Diddy.

"Я верю, что он был вовлечен в какое-то глупое дело? Да. Он был подростком. Он был самой большой поп-звездой в мире. Все за него переживали, и мы не знали, выживет ли он. Люди воспользовались всем, что он делал", — рассказал бывший член команды артиста.

P. Diddy с юным Джастином Бибером. Фото: instagram/usweekly

В то же время, источник из музыкальной индустрии прокомментировал поведение артиста. Бибер прекратил общаться с друзьями и сконцентрировался на своей семье и новорожденном сыне.

"Джастин совершил какое-то действительно сумасшедшее дело, он оттолкнул людей вокруг себя. Он им не доверяет", — заявил инсайдер.

Джастин Бибер познакомился с Шоном Комбсом, которого все знают под псевдо P. Diddy, когда ему было 15 лет. Музыкальный продюсер обвиняется в рэкете, сексуальном насилии, сутенерстве. В то же время в сети распространяется теория, что Джастин Бибер стал одной из жертв злоумышленника.

Наибольшую огласку получило архивное видео, на котором P. Diddy вместе с 15-летним Бибером остается в доме.

"Он проведет 48 часов с P. Diddy. Мы не можем разглашать, где мы проводим время и что мы делаем. Но это, безусловно, мечта 15-летней девушки… следующие 48 часов он будет со мной, и мы сойдем с ума", — заявлял тогда музыкальный продюсер.

Семья Джастина обеспокоена ситуацией, ведь они не понимают, приставал ли Комбс к юному певцу. Хотя в те годы родные были рядом и его менеджер Скутер Браун заботился о нем, все еще остаются вопросы, что от всего мира скрывал Бибер.

"Джастин действительно прошел через очень плохой период, очень бунтарскую фазу", — заявил его бывший продюсер.

Полиция находила у него наркотики и электрошокеры. Папарацци замечали его у публичных домов Рио-де-Жанейро. В то же время певец забрасывал своего соседа яйцами и не признал вину. Джастин неоднократно садился за руль под хмельком и действием марихуаны.

"Я думал, что однажды он ляжет спать, и в его организме будет столько дерьма, что он не проснется на следующее утро. Было время, когда я ложился спать и думал, что Джастин уйдет от меня. Потому что у него было достаточно денег для этого", — рассказал Браун.

В то же время позже певец признал зависимость, то, что поступал неправильно и даже рассказал миру, что пережил длительную депрессию.

Напомним, ширится теория сговора об интимных отношениях Джастина Бибера и P. Diddy. Также мы рассказывали, как отреагировал певец на арест старого друга.