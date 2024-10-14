Джастин Бибер изолирует себя от старых друзей из-за P. Diddy — подробности

Борется с привидениями прошлого — Джастин Бибер изолировался из-за скандала с P. Diddy
Певец Джастин Бибер сильно расстроен из-за ареста и скандала вокруг рэпера P. Diddy. Однако дело не в обвинениях, которые выдвинули его давнему "другу". Джастина беспокоит, что весь мир обсуждает его прошлое.
Об этом пишет Page Six.
Джастин Бибер изолирует себя от старых друзей через P. Diddy
Инсайдеры признались, что Джастин Бибер откровенно борется с привидениями. Его тревожат видео, снова ставшие популярными из-за ареста P. Diddy.
"Я верю, что он был вовлечен в какое-то глупое дело? Да. Он был подростком. Он был самой большой поп-звездой в мире. Все за него переживали, и мы не знали, выживет ли он. Люди воспользовались всем, что он делал", — рассказал бывший член команды артиста.
В то же время, источник из музыкальной индустрии прокомментировал поведение артиста. Бибер прекратил общаться с друзьями и сконцентрировался на своей семье и новорожденном сыне.
"Джастин совершил какое-то действительно сумасшедшее дело, он оттолкнул людей вокруг себя. Он им не доверяет", — заявил инсайдер.
Джастин Бибер познакомился с Шоном Комбсом, которого все знают под псевдо P. Diddy, когда ему было 15 лет. Музыкальный продюсер обвиняется в рэкете, сексуальном насилии, сутенерстве. В то же время в сети распространяется теория, что Джастин Бибер стал одной из жертв злоумышленника.
Наибольшую огласку получило архивное видео, на котором P. Diddy вместе с 15-летним Бибером остается в доме.
"Он проведет 48 часов с P. Diddy. Мы не можем разглашать, где мы проводим время и что мы делаем. Но это, безусловно, мечта 15-летней девушки… следующие 48 часов он будет со мной, и мы сойдем с ума", — заявлял тогда музыкальный продюсер.
@dailymail
'Creepy' clip Diddy with young Justin Bieber resurfaces. Этот день мешает после Diddy's home был согласован с Homeland Security, как часть траффикации. #usher #bieber #diddy #creepy #breakingnews #news #justinbieber #resurfaced #LA♬ original sound - Daily Mail
Семья Джастина обеспокоена ситуацией, ведь они не понимают, приставал ли Комбс к юному певцу. Хотя в те годы родные были рядом и его менеджер Скутер Браун заботился о нем, все еще остаются вопросы, что от всего мира скрывал Бибер.
"Джастин действительно прошел через очень плохой период, очень бунтарскую фазу", — заявил его бывший продюсер.
Полиция находила у него наркотики и электрошокеры. Папарацци замечали его у публичных домов Рио-де-Жанейро. В то же время певец забрасывал своего соседа яйцами и не признал вину. Джастин неоднократно садился за руль под хмельком и действием марихуаны.
"Я думал, что однажды он ляжет спать, и в его организме будет столько дерьма, что он не проснется на следующее утро. Было время, когда я ложился спать и думал, что Джастин уйдет от меня. Потому что у него было достаточно денег для этого", — рассказал Браун.
В то же время позже певец признал зависимость, то, что поступал неправильно и даже рассказал миру, что пережил длительную депрессию.
Напомним, ширится теория сговора об интимных отношениях Джастина Бибера и P. Diddy. Также мы рассказывали, как отреагировал певец на арест старого друга.
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