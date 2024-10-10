Стало відомо, як Джастін Бібер відреагував на арешт P. Diddy

Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Американський співак Джастін Бібер не робив жодних публічних заяв після арешту репера P. Diddy. Свого часу виконавці мали досить близькі дружні стосунки.

Інсайдери розповіли виданню Us Weekly, як Джастін відреагував на арешт колишнього друга.

Читайте також:

Джастін Бібер тримається подалі від P. Diddy

Бібер познайомився із P. Diddy у підлітковому віці, коли тільки починав свою кар'єру в музиці. Саме Шон Комбс (справжнє ім'я репера) активно допомагав просувати молодого артиста та був для нього "старшим братом".

Однак тепер від дружніх стосунків не лишилося й сліду. Після того, як P. Diddy заарештували за секс-торгівлю, домагання та звинуватили ще у низці жахливих злочинів, Бібер тримається подалі від опального товариша.

"Джастіну порадили триматися якомога далі від усього, що пов'язано з Diddy. Він не хоче мати із ним нічого спільного", — розповів інсайдер.

P. Diddy та Джастін Бібер. Фото: скриншот

Новина про арешт, за словами джерела, залишила свій негативний вплив на Джастіна, але він намагається подолати цей стан заради родини.

"Джастін зараз перебуває у важкому моральному стані. У нього така історія з Diddy, і звинувачення проти нього важко пережити. Він у захваті від того, що став батьком, бо це те, чого він хотів протягом багатьох років. Його щастя бути батьком переважило його занепокоєння щодо Diddy", — поділилися інформатори.

Нагадаємо, раніше почали ширитися чутки про те, що Джастін Бібер міг бути однією з жертв P. Diddy.

Тим часом у мережі обговорюють інтерв'ю, в якому P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами щодо подій в його будинку.

Також ми писали, як Гейлі Бібер врятувала свого чоловіка від скандального репера.