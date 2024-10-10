Стало известно, как Джастин Бибер отреагировал на арест P. Diddy

Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Американский певец Джастин Бибер не делал никаких публичных заявлений после ареста рэпера P. Diddy. В свое время исполнители имели достаточно близкие дружеские отношения.

Инсайдеры рассказали изданию Us Weekly , как Джастин отреагировал на арест бывшего друга.

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Джастин Бибер держится подальше от P. Diddy

Бибер познакомился с P. Diddy в подростковом возрасте, когда только начинал свою карьеру в музыке. Именно Шон Комбс (настоящее имя рэпера) активно помогал продвигать молодого артиста и был для него "старшим братом".

Однако теперь от дружеских отношений не осталось и следа. После того, как P. Diddy арестовали за секс-торговлю, домагательства и обвинили еще в ряде ужасных преступлений, Бибер держится подальше от опального товарища.

"Джастину посоветовали держаться как можно дальше от всего, что связано с Diddy. Он не хочет иметь с ним ничего общего", — рассказал инсайдер.

P. Diddy и Джастин Бибер. Фото: скриншот

Новость об аресте, по словам источника, оставила свое негативное влияние на Джастина, но пытается преодолеть это состояние ради семьи.

"Джастин сейчас находится в тяжелом моральном состоянии. У него такая история с Diddy, и обвинения против него тяжело пережить. Он в восторге от того, что стал отцом, потому что это то, чего он хотел в течение многих лет. Его счастье быть отцом перевесило его обеспокоенность по поводу Diddy", — поделились информаторы.

Напомним, ранее начали распространяться слухи о том, что Джастин Бибер мог быть одной из жертв P. Diddy.

Тем временем в сети обсуждают интервью, в котором P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами по поводу событий в его доме.

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