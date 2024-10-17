Для чого використовувалась дитяча олійка на "білих вечірках" P. Diddy - подробиці

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Розслідування у справі скандального репера P. Diddy триває. Судові експерти припустили, як продюсер міг використовувати дитячу олію, яку вилучили з його будинку.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Навіщо P. Diddy використовував дитячу олію на "білих вечірках"

Як відомо, під час обшуку маєтку P. Diddy поліцейські знайшли тисячі літрів лубриканту та дитячої олії. І якщо щодо використання першого теорій було небагато, то ось наявність олії для малюків викликала чимало запитань.

Подейкували, що P. Diddy використовував її під час оргій або ж навіть мастив підлогу, щоб жертва не могла швидко втекти.

Пляшечки з дитячою олією, знайдені в будинку P. Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

Однак судові експерти зробили свої висновки. За версією слідства, P. Diddy міг підмішувати у засіб так званий GBH — седативний препарат, який викликає сонливість. Його також часто називають "таблетки для зґвалтування" через їхню дію. Саме тому у більшості країн світу препарат під суворою забороною.

У судовому позові проти репера йдеться про те, що він "обливав жертв лосьйонами або подібними маслами для тіла також з додаванням GBH, щоб наркотик всмоктувався через шкіру жертви і полегшував напад".

Окрім того, за словами жертв, на "білих вечірках" гостей також пригощали коктейлями з лимонними скибочками, в яких також "ховалися" наркотичні речовини.

Нагадаємо, днями вперше після арешту P. Diddy зробив несподівану публікацію в соцмережах.

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