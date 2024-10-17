Для чого використовувалась дитяча олійка на "білих вечірках" P. Diddy - подробиці

Слідство розкрило, навіщо P. Diddy знадобились тисячі пляшечок дитячої олії
Розслідування у справі скандального репера P. Diddy триває. Судові експерти припустили, як продюсер міг використовувати дитячу олію, яку вилучили з його будинку.
Про це повідомляє видання Page Six.
Навіщо P. Diddy використовував дитячу олію на "білих вечірках"
Як відомо, під час обшуку маєтку P. Diddy поліцейські знайшли тисячі літрів лубриканту та дитячої олії. І якщо щодо використання першого теорій було небагато, то ось наявність олії для малюків викликала чимало запитань.
Подейкували, що P. Diddy використовував її під час оргій або ж навіть мастив підлогу, щоб жертва не могла швидко втекти.
Однак судові експерти зробили свої висновки. За версією слідства, P. Diddy міг підмішувати у засіб так званий GBH — седативний препарат, який викликає сонливість. Його також часто називають "таблетки для зґвалтування" через їхню дію. Саме тому у більшості країн світу препарат під суворою забороною.
У судовому позові проти репера йдеться про те, що він "обливав жертв лосьйонами або подібними маслами для тіла також з додаванням GBH, щоб наркотик всмоктувався через шкіру жертви і полегшував напад".
Окрім того, за словами жертв, на "білих вечірках" гостей також пригощали коктейлями з лимонними скибочками, в яких також "ховалися" наркотичні речовини.
Нагадаємо, днями вперше після арешту P. Diddy зробив несподівану публікацію в соцмережах.
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