P. Diddy після арешту зробив першу публікацію в мережі - фото

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Вперше після арешту скандального репера P. Diddy у його соцмережах з'явився новий допис. Музичний продюсер привітав доньку з особливим святом.

Світлини з дочкою P. Diddy розмістив у Instagram.

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P. Diddy з в'язниці привітав доньку з днем народження

15 жовтня наймолодша з семи дітей репера відсвяткувала свій день народження. Маленькій Лав виповнилося два роки.

Навіть перебуваючи у в'язниці, Шон Комбс (справжнє ім'я P. Diddy) не залишив доньку без привітання. Вочевидь, репер попросив свою команду розмістити публікацію у соцмережах.

На сторінці репера з'явилися світлини із маленькою Лав. На перших кадрах дівчинка позувала у білій сукні поруч із святковим тортом.

P. Diddy з донькою Лав. Фото: instagram.com/diddy

А на інших світлинах Комбс показав, як проводив час із донькою до арешту.

P. Diddy та його донька Лав. Фото: instagram.com/diddy

"З днем народження, крихітко Лав! Татко любить тебе", — йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, зараз P. Diddy перебуває у в'язниці під особливим наглядом через звинувачення у чисельних секс-злочинах.

Днями проти Шона Комбса подали п'ять нових позовів — репера звинувачуються у зґвалтуваннях.

Тим часом старший син P. Diddy з'явився на публіці зі своєю дівчиною.