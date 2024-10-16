P. Diddy після арешту зробив першу публікацію в мережі - фото

Вперше після арешту — P. Diddy зробив несподівану публікацію в соцмережах
Вперше після арешту скандального репера P. Diddy у його соцмережах з'явився новий допис. Музичний продюсер привітав доньку з особливим святом.
Світлини з дочкою P. Diddy розмістив у Instagram.
P. Diddy з в'язниці привітав доньку з днем народження
15 жовтня наймолодша з семи дітей репера відсвяткувала свій день народження. Маленькій Лав виповнилося два роки.
Навіть перебуваючи у в'язниці, Шон Комбс (справжнє ім'я P. Diddy) не залишив доньку без привітання. Вочевидь, репер попросив свою команду розмістити публікацію у соцмережах.
На сторінці репера з'явилися світлини із маленькою Лав. На перших кадрах дівчинка позувала у білій сукні поруч із святковим тортом.
А на інших світлинах Комбс показав, як проводив час із донькою до арешту.
"З днем народження, крихітко Лав! Татко любить тебе", — йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, зараз P. Diddy перебуває у в'язниці під особливим наглядом через звинувачення у чисельних секс-злочинах.
Днями проти Шона Комбса подали п'ять нових позовів — репера звинувачуються у зґвалтуваннях.
Тим часом старший син P. Diddy з'явився на публіці зі своєю дівчиною.
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