P. Diddy после ареста сделал первую публикацию в сети.

Впервые после ареста – P. Diddy сделал неожиданную публикацию в соцсетях
Впервые после ареста скандального рэпера P. Diddy в его соцсетях появилось новое сообщение. Музыкальный продюсер поздравил дочь с особым праздником.
Фотографии с дочерью P. Diddy разместил в Instagram.
P. Diddy из тюрьмы поздравил дочь с днем рождения
15 октября самая младшая из семи детей рэпера отпраздновала свой день рождения. Маленькой Лав исполнилось два года.
Даже находясь в тюрьме, Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) не оставил дочь без поздравлений. Очевидно, рэпер попросил свою команду разместить публикацию в соцсетях.
На странице рэпера появились фотографии с маленькой Лав. На первых кадрах девочка позировала в белом платье рядом с праздничным тортом.
А на других фотографиях Комбс показал, как проводил время с дочерью до ареста.
"С днем рождения, крошка Лав! Папа любит тебя", — говорится в подписи к фото.
Напомним, сейчас P. Diddy находится в тюрьме под особым наблюдением по обвинениям в многочисленных секс-преступлениях.
На днях против Шона Комбса подали пять новых исков — рэпера обвиняются в изнасилованиях.
Между тем старший сын P. Diddy появился на публике со своей девушкой.
Читайте Новини.LIVE!