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Впервые после ареста – P. Diddy сделал неожиданную публикацию в соцсетях

16 октября 2024 23:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
P. Diddy после ареста сделал первую публикацию в сети.
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Впервые после ареста скандального рэпера P. Diddy в его соцсетях появилось новое сообщение. Музыкальный продюсер поздравил дочь с особым праздником.

Фотографии с дочерью P. Diddy разместил в Instagram.

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15 октября самая младшая из семи детей рэпера отпраздновала свой день рождения. Маленькой Лав исполнилось два года.

Даже находясь в тюрьме, Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) не оставил дочь без поздравлений. Очевидно, рэпер попросил свою команду разместить публикацию в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOVE (@diddy)

На странице рэпера появились фотографии с маленькой Лав. На первых кадрах девочка позировала в белом платье рядом с праздничным тортом.

P. Diddy с дочерью Лав
P. Diddy с дочерью Лав. Фото: instagram.com/diddy

А на других фотографиях Комбс показал, как проводил время с дочерью до ареста.

P. Diddy и его дочь Лав.
P. Diddy и его дочь Лав. Фото: instagram.com/diddy

"С днем рождения, крошка Лав! Папа любит тебя", — говорится в подписи к фото.

Напомним, сейчас P. Diddy находится в тюрьме под особым наблюдением по обвинениям в многочисленных секс-преступлениях.

На днях против Шона Комбса подали пять новых исков — рэпера обвиняются в изнасилованиях.

Между тем старший сын P. Diddy появился на публике со своей девушкой.

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