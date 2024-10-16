P. Diddy после ареста сделал первую публикацию в сети.

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Впервые после ареста скандального рэпера P. Diddy в его соцсетях появилось новое сообщение. Музыкальный продюсер поздравил дочь с особым праздником.

Фотографии с дочерью P. Diddy разместил в Instagram.

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P. Diddy из тюрьмы поздравил дочь с днем рождения

15 октября самая младшая из семи детей рэпера отпраздновала свой день рождения. Маленькой Лав исполнилось два года.

Даже находясь в тюрьме, Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) не оставил дочь без поздравлений. Очевидно, рэпер попросил свою команду разместить публикацию в соцсетях.

На странице рэпера появились фотографии с маленькой Лав. На первых кадрах девочка позировала в белом платье рядом с праздничным тортом.

P. Diddy с дочерью Лав. Фото: instagram.com/diddy

А на других фотографиях Комбс показал, как проводил время с дочерью до ареста.

P. Diddy и его дочь Лав. Фото: instagram.com/diddy

"С днем рождения, крошка Лав! Папа любит тебя", — говорится в подписи к фото.

Напомним, сейчас P. Diddy находится в тюрьме под особым наблюдением по обвинениям в многочисленных секс-преступлениях.

На днях против Шона Комбса подали пять новых исков — рэпера обвиняются в изнасилованиях.

Между тем старший сын P. Diddy появился на публике со своей девушкой.