Бывший пиарщик P. Diddy упомянул принцев Гарри и Уильяма

Американский рэпер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

В громком деле американского рэпера P. Diddy появляется новая информация. Некоторые подробности рассказал бывший пиар-менеджер скандальной знаменитости Роб Шутер.

Об этом сообщает BBC.

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Бывший пиарщик P. Diddy о рэпере

Роб Шутер сотрудничал с рэпером, музыкальным продюсером с 2002 по 2004 годы. По его словам, Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) был тогда на пике славы. И именно благодаря вечеринкам он хотел получить власть в шоу-бизнесе. Что у него тогда и вышло.

Попасть на вечеринки было признанием для многих. За закрытыми дверями можно было лично познакомиться со многими знаменитостями. Друзья P. Diddy, в частности Бейонсе и Jay-Z, часто устраивали премьеры своих песен.

"Когда P. Diddy подмигнул тебе и сказал, что заходи в VIP-зону, ты знал, что проведешь действительно хорошую ночь", — отметил Роб Шутер.

Бывший пиарщик P. Diddy Роб Шутер. Скриншот: BBC

По словам бывшего пиар-менеджера, он никогда не был свидетелем каких-либо притязаний со стороны как рэпера, так и гостей. Шутер уверяет, что P. Diddy считал себя королем. Именно поэтому у продюсера было желание, чтобы на его вечеринках отрывались принцы Уильям и Гарри.

Шон Комбс много раз просил, чтобы его команда лично позвонила сыновьям на тот момент принца Уэльского Чарльза, а ныне короля Великобритании. Рэпер был готов оплатить перелет, проживание и охрану.

P. Diddy на одной из вечеринок. Скриншот: BBC

"Он считал себя королем, поэтому вполне логично, что он хотел бы иметь двух принцев в своем окружении", — отметил Роб Шутер.

По его же словам, в люксовых апартаментах P. Diddy в Нью-Йорке были фотографии принцев. Впрочем, члены королевской семьи не принимали личные приглашения от рэпера.

Напомним, ранее мы рассказывали, что P. Diddy жестоко напал на женщину за обвинение в убийстве Тупака. Также мы писали, что человечество раскрыло, зачем P. Diddy понадобились тысячи бутылочек детского масла.