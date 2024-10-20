Почему 50 Cent и P. Diddy враждуют — страшные подробности

Рэпер P. Diddy. Фото: скриншот

Американские реперы 50 Cent и P. Diddy уже почти 20 лет не ладят. Между ними произошел конфликт из-за подозрений об убийстве известного артиста. Ситуация накалилась, когда P. Diddy арестовала полиция.

Об этом писало издание People.

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Еще тогда юные реперы 50 Cent и P. Diddy познакомились в 1990-х. Они помогали друг другу в продвижении, но никогда не дружили. Между ними были рабочие отношения. 50 Cent не тусовался с Комбсом и рассматривал его только как "бизнесмена".

Впрочем, рабочие отношения переросли в настоящую рознь. В 2006 году 50 Cent выпускает трек The Bomb. В песне обвиняет Шона Комбса в убийстве артиста Notorious BIG

Шон Комбс обвинение отверг. С этого времени между артистами пробежала кошка. Самая большая феерия эмоций произошла недавно, когда P. Diddy был арестован, его имения обыскали, а сеть взорвалась от возмущения и теорий заговоров.

Вдруг в центре внимания появился и 50 Cent. Рэпер заявил, что все эти годы собирал компромат на врага и теперь снимает документальный фильм о его преступлениях. Проект выйдет на Netflix и ему уже прочат безумный успех.

"Эта история оказывает значительное влияние на человечество. Это сложный рассказ, охватывающий десятилетия, а не только заголовки или клипы, которые мы видели до сих пор", — сказали 50 Cent.

Как погиб Notorious BIG?

8 марта 1997 года рэпер прибыл на церемонию Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Затем вместе с друзьями веселился на вечеринке. Среди гостей был и Шон Комбс.

9 марта в 00:30 он решил уехать домой, ведь вечеринка закончилась раньше времени. Notorious BIG сел в зеленый Chevrolet Suburban на переднее сиденье, сзади устроились его друзья — Lil' Cease и Damion "D-Roc" Butler, а управлял Gregory "G-Money" Young.

Зато рэпер P. Diddy ехал в другом авто с тремя охранниками. За этими двумя джипами следовал директор службы безопасности лейбла "Bad Boy" Пол Оффорд.

Через 15 минут автомобиль с P. Diddy проскочил на желтый свет и полетел вперед. Машина из Notorious BIG остановилась на красном. Темный Chevrolet Impala поравнялся с ней, а водитель, одетый в синий костюм с галстуком-бабочкой на рубашке, опустил стекло. Далее шесть раз выстрелил из полуавтоматического 9 мм пистолета. Четыре пули попали в репера. Друзья пытались спасти артиста, отвезли в больницу, однако это оказалось бесполезным.

Напомним, экс-пиарщик P. Diddy рассекретил, как "белые вечеринки" сделали артиста популярным. Также рэпер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов. Ранее артист 50 Cent начал снимать документалку о преступлениях P. Diddy.