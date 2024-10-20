Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Скандальный трек и документалка на Netflix — почему 50 Cent и P. Diddy враждуют arrow

Скандальный трек и документалка на Netflix — почему 50 Cent и P. Diddy враждуют

20 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
Почему 50 Cent и P. Diddy враждуют — страшные подробности
Рэпер P. Diddy. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Американские реперы 50 Cent и P. Diddy уже почти 20 лет не ладят. Между ними произошел конфликт из-за подозрений об убийстве известного артиста. Ситуация накалилась, когда P. Diddy арестовала полиция.

Об этом писало издание People.

Читайте также:

50 Cent обвинил P. Diddy в убийстве Notorious BIG

Еще тогда юные реперы 50 Cent и P. Diddy познакомились в 1990-х. Они помогали друг другу в продвижении, но никогда не дружили. Между ними были рабочие отношения. 50 Cent не тусовался с Комбсом и рассматривал его только как "бизнесмена".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Page Six (@pagesix)

Впрочем, рабочие отношения переросли в настоящую рознь. В 2006 году 50 Cent выпускает трек The Bomb. В песне обвиняет Шона Комбса в убийстве артиста Notorious BIG

Шон Комбс обвинение отверг. С этого времени между артистами пробежала кошка. Самая большая феерия эмоций произошла недавно, когда P. Diddy был арестован, его имения обыскали, а сеть взорвалась от возмущения и теорий заговоров.

Вдруг в центре внимания появился и 50 Cent. Рэпер заявил, что все эти годы собирал компромат на врага и теперь снимает документальный фильм о его преступлениях. Проект выйдет на Netflix и ему уже прочат безумный успех.

"Эта история оказывает значительное влияние на человечество. Это сложный рассказ, охватывающий десятилетия, а не только заголовки или клипы, которые мы видели до сих пор", — сказали 50 Cent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🌱 (@aplasticplant)

Как погиб Notorious BIG?

8 марта 1997 года рэпер прибыл на церемонию Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Затем вместе с друзьями веселился на вечеринке. Среди гостей был и Шон Комбс.

9 марта в 00:30 он решил уехать домой, ведь вечеринка закончилась раньше времени. Notorious BIG сел в зеленый Chevrolet Suburban на переднее сиденье, сзади устроились его друзья — Lil' Cease и Damion "D-Roc" Butler, а управлял Gregory "G-Money" Young.

Зато рэпер P. Diddy ехал в другом авто с тремя охранниками. За этими двумя джипами следовал директор службы безопасности лейбла "Bad Boy" Пол Оффорд.

Через 15 минут автомобиль с P. Diddy проскочил на желтый свет и полетел вперед. Машина из Notorious BIG остановилась на красном. Темный Chevrolet Impala поравнялся с ней, а водитель, одетый в синий костюм с галстуком-бабочкой на рубашке, опустил стекло. Далее шесть раз выстрелил из полуавтоматического 9 мм пистолета. Четыре пули попали в репера. Друзья пытались спасти артиста, отвезли в больницу, однако это оказалось бесполезным.

Напомним, экс-пиарщик P. Diddy рассекретил, как "белые вечеринки" сделали артиста популярным. Также рэпер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов. Ранее артист 50 Cent начал снимать документалку о преступлениях P. Diddy.

убийство зарубежные звезды США рэпер P. Diddy секс-скандал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:17 Не стоит медлить с путешествием за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

08:49 Россияне дважды ударили по Кривому Рогу — много раненых и массовые разрушения

08:20 Киев ночью снова атаковали беспилотники — в КГГА сообщили о последствиях

08:02 Мужчина не взял боевую повестку в ТЦК, считая себя асматиком — что решил суд

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

09:17 Не стоит медлить с путешествием за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

08:49 Россияне дважды ударили по Кривому Рогу — много раненых и массовые разрушения

08:20 Киев ночью снова атаковали беспилотники — в КГГА сообщили о последствиях

08:02 Мужчина не взял боевую повестку в ТЦК, считая себя асматиком — что решил суд

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака