Скандал з P. Diddy — що вимагають адвокати репера

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокати репера P. Diddy (справжнє ім'я — Шон Комбс) вимагають розкрити імена ймовірних жертв, щоб сторона захисту змогла підготуватися до суду. Юристи музичного магната стверджують, що показання потерпілих є "неправдивими та абсурдними".

Про це пише Page Six.

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Згідно з судовими документами, отриманими виданням, адвокати репера вимагають, щоб "уряд ідентифікував передбачуваних жертв, щоб пан Комбс зміг підготуватися до суду".

Також адвокати Комбса вимагають від уряду "передати всі матеріали" щодо витоку відеозаписів з камер спостереження у готелі 2016 року, на яких видно, як репер напав на свою дівчину, Касандру "Кессі" Вентуру.

Команда юристів репера стверджує, що справа їхнього клієнта є "унікальною" через "кількість осіб, які висувають звинувачення проти пана Комбса через його статус знаменитості, багатства і публічності".

Саме через його статус, за словами адвокатів, на Комбса обрушився "потік звинувачень від невстановлених заявників, які варіюються від неправдивих до відверто абсурдних".

Нагадаємо, як помер Тупак Шакур та до чого тут скандальний репер. Водночас ми розповідали всі деталі справи P. Diddy. Також на артиста подали ще п'ять позовів — страшні подробиці.