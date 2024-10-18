Скандал с P. Diddy – что требуют адвокаты рэпера

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокаты рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) требуют раскрыть имена вероятных жертв, чтобы сторона защиты смогла подготовиться к суду. Юристы музыкального магната утверждают, что показания потерпевших "ложны и абсурдны".

Об этом пишет Page Six.

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Согласно судебным документам, полученным изданием, адвокаты рэпера требуют, чтобы "правительство идентифицировало предполагаемых жертв, чтобы господин Комбс смог подготовиться к суду".

Также адвокаты Комбса требуют от правительства "передать все материалы" по утечке видеозаписей из камер наблюдения в отеле 2016 года, на которых видно, как рэпер напал на свою девушку, Касандру "Кесси" Вентуру.

Команда юристов рэпера утверждает, что дело их клиента "уникально" из-за "количества лиц, выдвигающих обвинения против господина Комбса из-за его статуса знаменитости, богатства и публичности".

Именно из-за его статуса, по словам адвокатов, на Комбса обрушился "поток обвинений от неустановленных заявителей, варьирующихся от ложных до откровенно абсурдных".

Напомним, как умер Тупак Шакур и при чем здесь скандальный рэпер. В то же время, мы рассказывали все детали дела P. Diddy. Также на артиста подали еще пять исков – страшные подробности.