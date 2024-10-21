Кая Джонс з The Pussycat Dolls згадала про скандал P. Diddy

Американська співачка Кая Джонс. Фото: Instagram/kayajones

Колишня учасниця The Pussycat Dolls, американська співачка Кая Джонс не раз говорила про нападки з боку чоловіків в індустрії розваг. 40-річна зірка прокоментувала розслідування щодо репера, музичного продюсера Шона Комбса (P. Diddy).

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Кая Джонс про P. Diddy

За словами артистки, яка працювала з The Pussycat Dolls на самому початку гурту, крах P. Diddy — лише верхівка айсберга. Кая впевнена, що розслідування призведе до знищення керівників індустрії розваг. Деякі з них домагалися й саму Джонс.

Співачка не назвала імена чоловіків, які, на її думку, були залучені в це, але натякнула на проблему в галузі. Напередодні Кая стверджувала, що вона та інші учасниці The Pussycat Dolls потрапляли в незручні ситуації, коли вони боялися за свою безпеку.

"Вважаю, що історія P. Diddy настільки насторожила багатьох людей, що в їхніх очах було таке: "Ого!". Але це не тільки він. У нашій галузі щось дуже не так, тому що ми дозволили цій поведінці продовжувати розвиватися. Не з одним квартетом, а з багатьма. І не з однією жінкою, а з багатьма. Знайте, що насильство буває у всіх формах", — зазначила Кая.

Зазначимо, що 54-річного Комбса звинуватили в торгівлі людьми та рекеті після його арешту 16 вересня на Мангеттені. Відтоді на нього порушили численні цивільні позови (понад 100) від Нью-Йорка до Каліфорнії, включаючи звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Він заперечує будь-які правопорушення та не визнає себе винним у кримінальних звинуваченнях. Перше судове слухання призначено на травень 2025 року.

Американський репер, продюсер P. Diddy Фото: BBC

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому репери 50 Cent та P. Diddy ворогують. Також ми писали, що Бейонсе вбралась у чорне на тлі тотального хейту через P. Diddy.