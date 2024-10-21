Кая Джонс из The Pussycat Dolls упомянула о скандале P. Diddy

Американская певица Кая Джонс. Фото: Instagram/kayajones

Бывшая участница The Pussycat Dolls , американская певица Кая Джонс не раз говорила о нападках со стороны мужчин в индустрии развлечений. 40-летняя звезда прокомментировала расследование относительно рэпера, музыкального продюсера Шона Комбса (P. Diddy).

Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам артистки, работавшей с The Pussycat Dolls в самом начале группы, крушение P. Diddy — лишь верхушка айсберга. Кая уверена, что расследование приведет к уничтожению руководителей индустрии развлечений. Некоторые из них добивались и саму Джонс.

Певица не назвала имена мужчин, которые, по ее мнению, были вовлечены в это, но намекнула на проблему в отрасли. Накануне Кая утверждала, что она и другие участницы The Pussycat Dolls попадали в неловкие ситуации, когда они опасались за свою безопасность.

"Считаю, что история P. Diddy настолько насторожила многих людей, что в их глазах было такое: "Ого!". Но это не только он. В нашей отрасли что-то очень не так, потому что мы позволили этому поведению продолжать развиваться. Не из одним квартетом, а со многими. И не с одной женщиной, а со многими. Знайте, что насилие происходит во всех формах", — отметила Кая.

Отметим, что 54-летний Комбс был обвинен в торговле людьми и рэкете после его ареста 16 сентября на Манхеттене. С тех пор на него возбудили многочисленные гражданские иски (свыше 100) от Нью-Йорка до Калифорнии, включая обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Он отрицает какие-либо правонарушения и не признает себя виновным в уголовных обвинениях. Первое судебное слушание назначено на май 2025 года.

Американский рэпер, продюсер P. Diddy Фото: BBC

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