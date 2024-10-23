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Известный спортсмен остановил P. Diddy во время насилия над голым бизнесменом

23 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy хотел изнасиловать бизнесмена на собственной вечеринке - детали позыва
Американский музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Против арестованного музыкального продюсера P. Diddy подали новый иск. В нем говорится о попытке изнасилования на вечеринке по случаю презентации бренда водки Combs примерно в 2022 году.

Об этом пишет Page Six.

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P. Diddy хотел изнасиловать бизнесмена на собственной вечеринке

Инцидент произошел во время презентации бренда водки Combs примерно в 2022 году. P. Diddy пригласил на вечеринку бизнесмена по аренде роскошных автомобилей и ювелирных изделий из Лос-Анджелеса. Впоследствии позвал его в частный кабинет и заставил снять штаны и обнажиться.

"Комбс продолжал приближаться, а затем схватил гениталии истца через его штаны. Сжимал их в грубой и сексуальной манере", — говорится в иске.

Аноним, заявивший о преступлении, был "шокирован и дезориентирован" и "на миг замер", поскольку "не знал, как реагировать на странное и неуместное сексуальное поведение Комбса".

Однако дальше в ситуацию вмешался "профессиональный спортсмен А", вошедший в офис. Он прервал сексуальное действо и бизнесмен быстро покинул вечеринку.

В то же время, к делу добавлена фотография Комбса с того вечера, который сидит на диване с "другими высокопоставленными лицами". Впрочем, их лица скрыты.

P. Diddy пытался изнасиловать бизнесмена
P. Diddy на вечеринке. Фото: USDC/SDNY

Напомним, в сети распространяется провокационное видео с заявлениями P. Diddy. Также актер Бен Аффлек обвинил Джей Ло в отношениях с арестованным рэпером.

рэпер США Голливуд P. Diddy изнасилование секс-скандал

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