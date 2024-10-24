Скандал с P. Diddy – в сети появилось подозрительное видео

Рэпер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy

На фоне громкого скандала с рэпером P. Diddy в сети завирусилось старое видео, на котором музыкальный магнат приглашает 13-летнюю актрису на одну из своих безумных вечеринок. Пользователи соцсети уверены, что рэпер не просто так громко смеется на его кадрах.

Видео было опубликовано в соцсети Х.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как рэпер пригласил актрису Дэйви Чейз на вечеринку после церемонии вручения кинопремии MTV 2003 года, когда ей было всего 13 лет.

Приглашение поступило после того, как P. Diddy и Эштон Катчер вручили Дэйви награду за лучшую роль в фильме ужасов "Звонок".

Resurfaced footage shows Diddy inviting 13-year-old actress Daveigh Chase к одному из его несчастных после-участников.



Diddy is fang a fresh lawsuit, приписывающий его d'ugging and r*ping a 13-year-old girl, while two other celebrities—a man and a woman—allegedly stood by and watched. pic.twitter.com/lTfUVBUGg1 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 22, 2024

Рэпер рассмеялся после того, как юная актриса согласилась пойти на вечеринку. Видео разлетелось по сети после того, как P. Diddy арестовали в нью-йоркской гостинице 16 сентября.

Напомним, почему рэпперы 50 Cent и P. Diddy ненавидят друг друга. Также мы рассказывали, что Майкл Джексон совершал на вечеринке P. Diddy.