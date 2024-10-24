Скандал з P. Diddy — у мережі з'явилося підозріле відео

Репер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy

На тлі гучного скандалу із репером P. Diddy у мережі завірусилося старе відео, на якому музичний магнат запрошує 13-річну акторку на одну зі своїх шалених вечірок. Користувачі соцмережі впевнені, що репер не просто так гучно сміється на його кадрах.

Відео було опубліковано в соцмережі Х.

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На опублікованих кадрах можна побачити, як репер запросив актрису Дейві Чейз на вечірку після церемонії вручення кінопремії MTV 2003 року, коли їй було лише 13 років.

Запрошення надійшло після того, як P. Diddy та Ештон Катчер вручили Дейві нагороду за найкращу роль у фільмі жахів "Дзвінок".

Resurfaced footage shows Diddy inviting 13-year-old actress Daveigh Chase to one of his infamous after-parties.



Diddy is facing a fresh lawsuit, accusing him of d*ugging and r*ping a 13-year-old girl, while two other celebrities—a man and a woman—allegedly stood by and watched. pic.twitter.com/lTfUVBUGg1 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 22, 2024

Репер розсміявся після того, як юна акторка погодилася піти на вечірку. Відео розлетілося мережею після того, як P. Diddy заарештували в нью-йоркському готелі 16 вересня.

Нагадаємо, чому репери 50 Cent та P. Diddy ненавидять один одного. Також ми розповідали, що Майкл Джексон робив на вечірці P. Diddy.