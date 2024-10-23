Майкл Джексон шукав Бейонсе на скандальних вечірках P. Diddy — подробиці

Майкл Джексон одного разу відвідав "білу вечірку" P. Diddy — навіщо
Відомий співак Майкл Джексон відвідав одну з скандальних вечірок P. Diddy. Однак, він завітав туди не заради відомого репера або його компанії.
Пише видання The Things.
Майкл Джексон бував на розпусних вечірках заарештованого P. Diddy
Відомий ведучий Девід Леттерман якось брав інтерв’ю у репера P. Diddy і показав йому фото з ним та Майклом Джексоном. Також запитав, де зроблена ця світлина.
"Воно було зроблено, можливо, шість років тому. Майкл прийшов на одну з моїх вечірок. Я відчув, що я в тусовці. Ви знаєте, я люблю бути на коні. Потім охорона підійшла до мене і сказала: "Містер Комбс, містер Майкл Джексон тут, щоб побачити вас", — розповів репер.
Майкл прийшов на вечірку, втім хотів побачити зовсім іншу селебріті.
"Я знайшов Майка. Я питаю: "Майк, що трапилося? Що ти тут робиш? Дякую, що прийшов. Ми починаємо балакати... Він шепоче мені на вухо: "Де Бейонсе?" — розповів P. Diddy.
Джексон знайшов Бейонсе, поговорив з нею та навіть танцював. Це був вечір ще до етапу стосунків співачки з її нинішнім чоловіком Jay-Z.
Нагадаємо, альбоми Майкла Джексона знову стали популярними після скандалу з P. Diddy. Також ми розповідали про всі теорії змови навколо смерті легендарного співака.
Читайте Новини.LIVE!