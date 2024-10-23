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Майкл Джексон одного разу відвідав "білу вечірку" P. Diddy — навіщо

23 жовтня 2024 00:30
Валерія Соколенко - Редактор
Майкл Джексон шукав Бейонсе на скандальних вечірках P. Diddy — подробиці
Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Відомий співак Майкл Джексон відвідав одну з скандальних вечірок P. Diddy. Однак, він завітав туди не заради відомого репера або його компанії.

Пише видання The Things. 

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Відомий ведучий Девід Леттерман якось брав інтерв’ю у репера P. Diddy і показав йому фото з ним та Майклом Джексоном. Також запитав, де зроблена ця світлина. 

"Воно було зроблено, можливо, шість років тому. Майкл прийшов на одну з моїх вечірок. Я відчув, що я в тусовці. Ви знаєте, я люблю бути на коні. Потім охорона підійшла до мене і сказала: "Містер Комбс, містер Майкл Джексон тут, щоб побачити вас", — розповів репер. 

Майкл прийшов на вечірку, втім хотів побачити зовсім іншу селебріті.

"Я знайшов Майка. Я питаю: "Майк, що трапилося? Що ти тут робиш? Дякую, що прийшов. Ми починаємо балакати... Він шепоче мені на вухо: "Де Бейонсе?" — розповів P. Diddy.

Джексон знайшов Бейонсе, поговорив з нею та навіть танцював. Це був вечір ще до етапу стосунків співачки з її нинішнім чоловіком Jay-Z. 

Нагадаємо, альбоми Майкла Джексона знову стали популярними після скандалу з P. Diddy.  Також ми розповідали про всі теорії змови навколо смерті легендарного співака. 

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