Майкл Джексон шукав Бейонсе на скандальних вечірках P. Diddy — подробиці

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Відомий співак Майкл Джексон відвідав одну з скандальних вечірок P. Diddy. Однак, він завітав туди не заради відомого репера або його компанії.

Пише видання The Things.

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Відомий ведучий Девід Леттерман якось брав інтерв’ю у репера P. Diddy і показав йому фото з ним та Майклом Джексоном. Також запитав, де зроблена ця світлина.

"Воно було зроблено, можливо, шість років тому. Майкл прийшов на одну з моїх вечірок. Я відчув, що я в тусовці. Ви знаєте, я люблю бути на коні. Потім охорона підійшла до мене і сказала: "Містер Комбс, містер Майкл Джексон тут, щоб побачити вас", — розповів репер.

Майкл прийшов на вечірку, втім хотів побачити зовсім іншу селебріті.

"Я знайшов Майка. Я питаю: "Майк, що трапилося? Що ти тут робиш? Дякую, що прийшов. Ми починаємо балакати... Він шепоче мені на вухо: "Де Бейонсе?" — розповів P. Diddy.

Джексон знайшов Бейонсе, поговорив з нею та навіть танцював. Це був вечір ще до етапу стосунків співачки з її нинішнім чоловіком Jay-Z.

Нагадаємо, альбоми Майкла Джексона знову стали популярними після скандалу з P. Diddy. Також ми розповідали про всі теорії змови навколо смерті легендарного співака.