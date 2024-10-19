Найпопулярніші теорії змови про причини смерті Майкла Джексона

Король поп-музики Майкл Джексон. Фото: скриншот

Через арешт репера P. Diddy у мережі завірусилися різні теорія змови, які начебто пояснюють смерть Майкла Джексон. Наша редакція розкаже вам про що пліткують у соцмережах.

Новини.LIVE продовжує розповідати про короля поп-музики.

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Фальшива смерть

Одна з теорій припускає, що Джексон досі живий і інсценував свою смерть, оскільки був по вуха в боргах. Однак звіт про розтин підтвердив, що тіло належало саме Джексону.

Помічено після його смерті

Незабаром після його смерті, прикордонник начебто бачив як Майкл Джексон перетинав кордон з Каліфорнії до Мексики. Проте жодна людина в Мексиці його досі так і не зустріла.

Його вбили

Єдина донька Майкла Джексона, Періс, вважає, що її батька було вбито. У давньому інтерв'ю Періс сказала, що смерть Джексона у 2009 році від зупинки серця була підлаштована. Ця теорія отримала "нове життя" після арешту репера P. Diddy. Музиканта звинувачують у тому, що він "прибрав" легенду, через начебто те, що він був конкурентом Бейонсе.

Майкл Джексон все ще живий

Існує безліч теорій, які стверджують, що легендарний співак досі живий. Очевидно, що на фотографіях зображені двійники.

Нагадаємо, що після розтину тіла було виявлено, що король поп-музики помер 25 червня 2009 року через передозування наркотиків. Зірка був "сильно залежним від препаратів" і щодня отримував ін'єкції ліків. Доктор Конрад Мюррей, лікар Джексона, був визнаний винним у смерті артиста, а пізніше його визнали винним у ненавмисному вбивстві і засудили до двох років ув'язнення.

Нагадаємо, як минули останні роки Майкла Джексона перед смертю. Також ми розповідали, як помер артист та чи причетний заарештований репер P. Diddy.