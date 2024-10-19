Самые популярные теории сговора о причинах смерти Майкла Джексона

Король поп-музыки Майкл Джексон. Фото: скриншот

Из-за ареста репера P. Diddy в сети завирусились различные теории заговора, которые якобы объясняют смерть Майкла Джексон. Наша редакция расскажет вам о чем сплетничают в соцсетях.

Новини.LIVE продолжает рассказывать о короле поп-музыке.

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Фальшивая смерть

Одна из теорий предполагает, что Джексон до сих пор жив и инсценировал свою смерть, поскольку был по уши в долгах. Однако отчет о вскрытии подтвердил, что тело принадлежало именно Джексону.

Замечено после его смерти

Вскоре после его смерти, пограничник вроде бы видел, как Майкл Джексон пересекал границу из Калифорнии в Мексику. Однако ни один человек в Мексике его до сих пор так и не встретил.

Его убили

Единственная дочь Майкла Джексона, Пэрис, считает, что ее отец был убит. В давнем интервью Пэрис сказала, что смерть Джексона в 2009 году от остановки сердца была подстроена. Эта теория получила "новую жизнь" после ареста рэпера P. Diddy. Музыканта обвиняют в том, что он "убрал" легенду из-за вроде бы того, что он был конкурентом Бейонсе.

Майкл Джексон все еще жив

Существует множество теорий, утверждающих, что легендарный певец до сих пор жив. Очевидно, что на фотографиях изображены двойники.

Напомним, что после вскрытия тела было обнаружено, что король поп-музыки умер 25 июня 2009 года из-за передозировки наркотиков. Звезда был "сильно зависим от препаратов" и ежедневно получал инъекции лекарства. Доктор Конрад Мюррей, доктор Джексона, был признан виновным в смерти артиста, а позже его признали виновным в непреднамеренном убийстве и приговорили к двум годам заключения.

Напомним, как прошли последние годы Майкла Джексона перед смертью. Также мы рассказывали, как умер артист и причастен ли арестованный рэпер P. Diddy.