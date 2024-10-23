Майкл Джексон искал Бейонсе на скандальных вечеринках P. Diddy.

Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот

Известный певец Майкл Джексон посетил одну из скандальных вечеринок P. Diddy. Однако он приехал туда не ради известного репера или его компании.

Пишет издание The Things.

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Известный ведущий Дэвид Леттерман однажды брал интервью у репера P. Diddy и показал ему фото с ним и Майклом Джексоном. Также спросил, где сделана эта фотография.

"Оно было сделано, возможно, шесть лет назад. Майкл пришел на одну из моих вечеринок. Я почувствовал, что я в тусовке. Вы знаете, я люблю быть на коне. Затем охрана подошла ко мне и сказала: "Мистер Комбс, мистер Майкл Джексон здесь, чтобы увидеть вас", — рассказал рэпер.

Майкл пришел на вечеринку, впрочем, хотел увидеть совсем другую селебрити.

"Я нашел Майка. Я спрашиваю: "Майк, что случилось? Что ты здесь делаешь? Спасибо, что пришел. Мы начинаем говорить... Он шепчет мне на ухо: "Где Бейонсе?" — рассказал P. Diddy.

Джексон нашел Бейонсе, побеседовал с ней и даже плясал. Это был вечер еще до этапа отношений певицы с ее нынешним мужем Jay-Z.

Напомним, альбомы Майкла Джексона снова стали популярны после скандала с P. Diddy. Также мы рассказывали обо всех теориях заговора вокруг смерти легендарного певца.