Майкл Джексон искал Бейонсе на скандальных вечеринках P. Diddy.

Майкл Джексон однажды посетил "белую вечеринку" P. Diddy — зачем
Известный певец Майкл Джексон посетил одну из скандальных вечеринок P. Diddy. Однако он приехал туда не ради известного репера или его компании.
Пишет издание The Things.
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Известный ведущий Дэвид Леттерман однажды брал интервью у репера P. Diddy и показал ему фото с ним и Майклом Джексоном. Также спросил, где сделана эта фотография.
"Оно было сделано, возможно, шесть лет назад. Майкл пришел на одну из моих вечеринок. Я почувствовал, что я в тусовке. Вы знаете, я люблю быть на коне. Затем охрана подошла ко мне и сказала: "Мистер Комбс, мистер Майкл Джексон здесь, чтобы увидеть вас", — рассказал рэпер.
Майкл пришел на вечеринку, впрочем, хотел увидеть совсем другую селебрити.
"Я нашел Майка. Я спрашиваю: "Майк, что случилось? Что ты здесь делаешь? Спасибо, что пришел. Мы начинаем говорить... Он шепчет мне на ухо: "Где Бейонсе?" — рассказал P. Diddy.
Джексон нашел Бейонсе, побеседовал с ней и даже плясал. Это был вечер еще до этапа отношений певицы с ее нынешним мужем Jay-Z.
Напомним, альбомы Майкла Джексона снова стали популярны после скандала с P. Diddy. Также мы рассказывали обо всех теориях заговора вокруг смерти легендарного певца.
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